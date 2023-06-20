Vodafone'dan afet bölgesine tiny house mağazalar

Vodafone, afet bölgesinde daha fazla noktada hizmet sunabilmek için toplam 10 tiny house (küçük ev) mağaza açacak. Yaklaşık 10 milyon TL yatırımla açılacak tiny house mağazalarda normal bir mağazada sunulan tüm ürün ve hizmetlere ulaşılabilecek. Tiny house mağazalarda yüzde 100 güneş enerjisi kullanılacak.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Operatör, afet bölgesinde daha fazla noktada hizmet sunabilmek için toplam 10 tiny house (küçük ev) mağaza açacak. Yaklaşık 10 milyon TL yatırımla açılacak Vodafone tiny house mağazalar; Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep ve Adıyaman’da müşterilere hizmet verecek. Normal bir mağazada sunulan tüm ürün ve hizmetlere tiny house mağazalardan da ulaşılabilecek. Operatörün afet bölgesine kuracağı tiny house mağazalarda yüzde 100 güneş enerjisi kullanılacak.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Yüzyılın felaketi olarak tanımlanan çok acı bir süreç yaşadık. Bu acı sürecin açtığı yaraları hep birlikte sarabileceğimize inanıyoruz. Önceliğimiz, afet bölgesindeki müşterilerimizin ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayabilmek. Deprem sırasında oluşan yıkım sebebiyle bölgedeki hizmet noktası sayımız da azaldı. Bu kaybı telafi etmek ve bölgede daha fazla noktada müşterilerimize hizmet sunabilmek için tiny house mağazalar kurmaya karar verdik. Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep ve Adıyaman’da yaklaşık 10 milyon TL yatırımla toplam 10 tiny house mağaza kuruyoruz. Afetin yaraları sarıldıkça, bu mağazalarımızı diğer saha çalışmalarımızda mobil mağaza olarak kullanmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Sahada kullanılacak

Operatör, Hatay’da 5, Kahramanmaraş’ta 2, Malatya, Gaziantep ve Adıyaman’da 1’er adet olmak üzere toplam 10 tiny house mağaza kuracak. Tüm kurulumlar Haziran sonuna kadar tamamlanacak. Afet bölgesindeki ihtiyaç durumu ortadan kalktıktan sonra tiny house mağazalar Vodafone Türkiye’nin bölge müdürlüklerinin depolarında konumlandırılacak. Operatör, bu mağazaları sahadaki ihtiyaçlara göre farklı lokasyonlarda mobil mağaza olarak kullanıp müşterilerinin olduğu her yerde hizmet vermeye devam edecek.