Vodafone'dan dünya ikincisi A Milli Voleybol Takımı'na kutlama

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası’nda tarihinde ilk kez gümüş madalya kazanmasının ardından bir açıklama yapan Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, "Türk kadın voleybolunun dünya sahnesindeki bu tarihi başarısını büyük bir gurur ve mutlulukla tebrik ediyoruz" dedi

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, 2025 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası’nda tarihindeki ilk finalini oynayarak gümüş madalya kazandı. Türkiye’de kadın voleybolunun en büyük destekçileri arasında yer alan Vodafone, Sultanlar Ligi İsim Sponsoru ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımları Ana Sponsoru olarak bu tarihi başarıyı büyük bir gururla kutladı ve bir tebrik mesajı yayınladı.

Aksoy: "Birlikte daha nice başarılara"

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, tarihi başarının ardından şu değerlendirmede bulundu: "Türk kadın voleybolunun dünya sahnesindeki bu tarihi başarısını büyük bir gurur ve mutlulukla kutluyoruz. Vodafone olarak kadın sporunun görünürlüğünü ve erişilebilirliğini artırmaya yönelik uzun vadeli vizyonumuzun, milli takımımızın bu zirve başarısına katkı sunmasından onur duyuyoruz. Vodafone Sultanlar Ligi’nden genç yaş gruplarındaki milli takımlarımıza uzanan kapsamlı sponsorluk ekosistemimizle, sporcu kız çocuklarımızın hayallerine giden yolu birlikte güçlendiriyoruz. Gümüş madalyaya giden bu müthiş yolculukta emeği geçen tüm sporcularımızı, teknik ekibi, Türkiye Voleybol Federasyonu’nu yürekten tebrik ediyorum. Birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza inanıyoruz."