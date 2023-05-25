Vodafone'dan uçtan uca dijital müşteri deneyimi

Vodafone, müşterilerine uçtan uca dijital deneyim sunmaya devam ediyor. Vodafone’lu olmak isteyenler e-Devlet üzerinden hat başvurusunda bulunabildikleri gibi, kişisel dijital asistan TOBi’den de destek alabiliyorlar. Ayrıca, “Tıkla Gel Al” teslimat seçeneğiyle online’dan başvurularını yapıp istedikleri Vodafone mağazasından SIM kartlarını beklemeden teslim alabiliyorlar.

Vodafone, uçtan uca dijital deneyimle müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Vodafone’lu olmak isteyenler e-Devlet üzerinden hat başvurusunda bulunabildikleri gibi, kişisel dijital asistan TOBi’den de destek alabiliyorlar. Ayrıca, “Tıkla Gel Al” teslimat seçeneğiyle online’dan başvurularını yapıp istedikleri Vodafone mağazasından SIM kartlarını beklemeden teslim alabiliyorlar.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Vodafone olarak, her şeyin hızla dijitalleştiği dünyamızda müşterilerimizin dijital yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz. Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla müşteri davranışları da değişti. Dijital teknolojilere ve online platformlara ilgi arttı. Numara taşıma ve hat başvurusu işlemleri için dijital kanallara talebin arttığını gözlemliyoruz. Bu tespitten hareketle, uçtan uca dijital müşteri deneyimi hedefimiz doğrultusunda müşterilerimize hat başvurusu ya da numara taşıma işlemleri için e-Devlet’ten başvuruda bulunma imkânı sunuyoruz. Müşterilerimiz kişisel dijital asistanımız TOBi’den de destek alabiliyorlar.”

Her 3 müşteriden 2’si e-Devlet ile onayladı

Verilen bilgiye göre, Vodafone müşterileri önce vodafone.com.tr üzerinden istedikleri tarifeyi seçiyor ve kişisel bilgilerini bırakıyor. Kimlik ve başvuru onay yöntemi olarak e-Devlet Kapısı’nı seçiyor. İnternet bankacılığı şifresiyle e-Devlet Kapısı’na giriş yaparak başvurusunu onaylıyor. SIM kartını teslim aldıktan sonra Vodafone Yanımda uygulamasına giriş yaparak sözleşmelerini onaylayıp SIM kart aktivasyonunu gerçekleştiriyor. SIM kart aktivasyonu sonrasında ise yeni hat başvurusu yaptıysa hemen, numara taşıma başvurusu yaptıysa 2-3 gün içinde Vodafone’lu oluyor. Nisan ayından bu yana “SIM kartım kapıma gelsin” seçeneğini seçen her 3 müşteriden 2’si e-Devlet ile onaylama seçeneğini seçti. e-Devlet üzerinden başvurularını onaylayan müşterilerin yüzde 96’sı Vodafone Yanımda uygulamasında aktivasyonlarını tamamladı.

TOBi uygun tarifeyi öneriyor

Vodafone müşterileri, internet sitesinde tarife seçerken kararsız kalırlarsa, kişisel dijital asistan TOBi’den destek alabiliyorlar. TOBi hem kısa bir anketle müşterinin beklentisini aldıktan sonra Yapay Zekâ yardımıyla onun için en uygun tarifeleri öneriyor, hem de müşterinin sorularına cevap veriyor. Müşteriler vodafone.com.tr’yi ziyaret ederek ya da Vodafone mağazalarındaki QR kodunu okutarak TOBi ile konuşmaya başlayabiliyorlar.

Faturalı yeni müşterilerin yüzde 32’si dijitalden

Müşteriler, “Tıkla Gel Al” teslimat seçeneğiyle online’dan başvurularını yapıp istedikleri Vodafone mağazasından SIM kartlarını beklemeden teslim alabiliyorlar. Müşteriler, dijital kanaldan hem faturalı hem de faturasız hat başvurusunda bulunabiliyorlar. Faturasızda sadece “Mağazadan teslim al” seçeneği sunuluyor.