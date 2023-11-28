Vodafone'dan yeni dijital ödeme çözümü

Vodafone Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin sunduğu yeni dijital ödeme çözümü Vodafone Cüzdanım ile Kolay Paket-Cep TL yükleme, fatura ödeme ve İstanbulkart bakiye yükleme işlemleri kolayca gerçekleştirilebiliyor. Uygulama, banka ve operatör kısıtlaması olmadan herkes tarafından kullanılabiliyor.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerine inovatif ödeme çözümleri sunmaya devam ediyor. Vodafone Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin sunduğu ve Vodafone Pay uygulaması üzerinden erişilen yeni dijital ödeme çözümü Vodafone Cüzdanım ile Kolay Paket - Cep TL yükleme, fatura ödeme ve İstanbulkart bakiye yükleme işlemleri kolayca gerçekleştirilebiliyor. Banka ve operatör kısıtlaması olmadan herkes tarafından kullanılabilen Vodafone Cüzdanım’a banka ya da kredi kartı ile para yüklenebiliyor. Kullanıcılar, Vodafone Pay mobil uygulamasına kayıt olarak ya da Vodafone Her Şey Yanımda Hesabım alanından Vodafone Cüzdanım’ı açabiliyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

“Operatör olarak, ürün ve hizmetlerimizi geliştirirken her zaman inovatif bakış açısıyla hareket ediyoruz. Telekomünikasyon ve fintek sektörlerinin güçlü yanlarını bir potada eriterek müşterilerimize değer katmaya devam ediyoruz. Şirketimizin Türkiye’nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı ivmelendirdik. Bu çerçevede, yeni dijital ödeme çözümümüz Vodafone Cüzdanım’ı tanıttık. Vodafone Cüzdanım ile Kolay Paket - Cep TL yükleme, fatura ödeme ve İstanbulkart bakiye yükleme işlemleri kolayca gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca, Vodafone Her Şey Yanımda alışverişlerinde kullanılabilecek Yanımda Puan da kazanılabiliyor. Operatör olarak, mobil finansal hizmetler alanında müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan dijital iş ortağı olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Vodafone Pay 4,8 milyon kullanıcıya ulaştı

Yapılan açıklamaya göre, 12 yaş üstü herkes kullandığı operatörden ve banka müşterisi olup olmamasından bağımsız olarak Vodafone Pay Uygulaması’nı kullanabiliyor ve fiziksel Vodafone Pay Kart sahibi olabiliyor. Kullanıcılar, sanal ve fiziksel Vodafone Pay Kart’lara Pay Uygulaması ile, banka hesabından EFT yoluyla ya da tüm banka ATM’lerinden para yükleyebiliyor; banka kartlarını Pay Uygulaması’na tanımlayabiliyor; 7/24 anında para transferi gerçekleştirebiliyor; bakiye yüklenmiş fiziksel Pay Kart’ını kullanarak tüm ATM’lerden 7/24 anında para çekebiliyor. Vodafone Pay’in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı 4,8 milyona ulaştı.