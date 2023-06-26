Vodafone'dan yeni nesil mağazalara 200 milyon TL'ye yakın yatırım

Geçen yıl başlattığı yeni nesil perakende dönüşümüne hız veren Vodafone, 41 mağazasını daha yenileyerek toplam 112 mağazasında yeni nesil perakende konseptiyle hizmet vermeye başladı. Şirket, mağazalarının dönüşümü için bugüne kadar 200 milyon TL’ye yakın yatırım yaptı.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, mağazalarında başlattığı yeni nesil perakende dönüşümünü aralıksız sürdürüyor. Şirket, son mali yılda 41 mağazasını daha yenileyerek toplam 112 mağazasında yeni nesil perakende konseptiyle hizmet vermeye başladı. Yapılan açıklamaya göre mağazalarının dönüşümü için bugüne kadar 200 milyon TL’ye yakın yatırım yapan Vodafone, ülke genelinde hizmet veren 817 mağazasının yeni nesil perakende dönüşümünü fazlara bölüp tamamlamayı hedefliyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

“Yeni nesil mağazacılıkta Yapay Zekâ destekli ürün deneyimleme alanıyla mağazada ürün örneği bulunmasa da gerçeğe yakın halini deneyimleme imkânı sunuyoruz. Kişisel dijital asistanımız TOBi sayesinde mağaza içinde uçtan uca müşteri deneyimini müşterilerimizle buluşturuyor ve çalışanlarımız için fijital asistan hizmeti sağlıyoruz. Mağaza Stok Yönetimi sistemiyle mağazada belli bir ürünün rengi veya istenen çeşidi bulunmasa da sipariş vererek adrese teslim edebiliyoruz. E-ticaret platformumuz Her Şey Yanımda ile mağazalardan teknoloji dışında da ürünlere erişim imkânı sunuyoruz. Mağazalarımızdaki geri dönüşüm alanlarıyla ‘Amaç Odaklı Vodafone’ hedefimize katkı sağlıyoruz. Özel günlerde müşterilerimizi süpriz tekliflerle buluşturabilen Yapay Zekâ tabanlı kampanya kurguları gerçekleştiriyoruz. Son dönemde hayata geçen bu uygulamaların müşterilerimiz tarafından tercih edilmesi ve beğeni görmesi bizi de daha fazlasını yapmak konusunda cesaretlendiriyor. Yeni nesil perakende anlayışıyla dijital ve fiziksel mağazaları birbirini tamamlayan unsurlar olarak konumlayıp müşterilerimize en iyi deneyimi sunmaya devam edeceğiz.”

Mağazalarda yeni nesil ürünler

Vodafone, müşterilerinin değişen alışveriş alışkanlıkları doğrultusunda mağazalarını operatör ürünlerinin yanı sıra daha fazla çeşit ve yeni nesil ürünler de sunabildiği teknoloji mağazalarına dönüştürüyor. Yeni nesil Vodafone mağazalarında cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi cihazların yanı sıra akıllı ev aletleri, akıllı saatler gibi giyilebilir teknolojiler, kulaklık ve hoparlör gibi ekosistem ürünler de sunuluyor. Yeni nesil ürünleri operatör bağımsız tüm müşteriler özel kampanyalardan faydalanarak satın alabiliyor.