Vodafone, dijital asistanı TOBi'yi yeni veri kaynaklarıyla entegre etti

Vodafone’un dijital asistanı TOBi, yeni teknolojik yetenekleriyle, müşterilerin şebeke deneyimlerini yakından anlayarak ve ihtiyaçlarını tespit ederek gerçek zamanlı destek oluyor. Bu yeni gelişmeyle, TOBi’nin bağlantı kalitesini iyileştirmeye yönelik müşteriyi çözümle buluşturma oranı yükseldi.

Vodafone, yapay zekaya dayalı dijital asistanı TOBi’yi yeni özelliklerle geliştirmeye devam ediyor. Vodafone, aylık 43 milyon sohbet sayısına ve 10 milyona yakın kullanıcıya ulaşan TOBi’yi yeni veri kaynaklarıyla entegre etti. Bu sayede TOBi, bağlantı kalitesini iyileştirme yönünde talepleri olan müşterileri hızlı bir şekilde yönlendirip, yapay zeka bazlı müşteri deneyim platformuyla birleştirerek daha hızlı çözümler oluşturuyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Gemici, şunları söyledi: “Vodafone olarak müşterilerimize sunduğumuz bağlantı deneyimini iyileştirmeye yönelik dijital çözümleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Müşterilerimize en iyi uçtan uca dijital deneyimi sunma vizyonumuzda kritik bir rol üstlenen dijital kahramanımız TOBi’yi yeni teknolojik yeteneklerle donattık. Yeni veri kaynaklarından destek alan TOBi, müşterilerimizin şebeke deneyimiyle ilgili ihtiyaçlarını gerçek zamanlı tespit ederek ihtiyaç halinde onlara destek oluyor. Bu yeni gelişmeyle, TOBi’nin bağlantı kalitesini iyileştirmeye yönelik müşteriyi çözümle buluşturma oranı 1,5 katına çıktı. TOBi’yi yeni özelliklerle geliştirmeye devam edeceğiz.”

Müşteri memnuniyetinde önemli ölçüde iyileşme

Dijital asistan TOBi, yeni veri kaynaklarıyla konuşuyor. Bununla birlikte, dijitalleşmeyi bir adım ileri taşıyan Vodafone Müşteri Hizmetleri’nin hizmet kalitesi, çözüme ulaştırma hızında ve müşteri memnuniyetinde artış sağlandı. Entegrasyon sağlandığından bu yana, TOBi’nin, bağlantı kalitesini iyileştirmeye yönelik müşteriyi çözümle buluşturma oranı 1,5 katına çıktı. Böylece, TOBi’nin müşterilere sağladığı çözüm oranında yüzde 55 iyileşme görüldü. TOBi’nin yeni veri kaynaklarıyla entegrasyonu sonrası müşteri memnuniyeti anketlerinde önemli ölçüde iyileşme sağlandı.

Aylık sohbet sayısı 43 milyon

TOBi’nin aylık tekil kullanıcı sayısı 10 milyona, aylık sohbet sayısı ise 43 milyona yaklaştı.