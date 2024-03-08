Vodafone, Dünya Kadınlar Günü'nü özel bir video çalışmasıyla kutladı

Vodafone, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Vodafone Sultanlar Ligi ve A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularının rol aldığı özel bir video yayınladı. Videoda, sosyal medya üzerinden Filenin Sultanları’na gelen yorumların yapay zekâ tarafından birleştirilmesi sonucu oluşan mesajlara yer veriliyor.

Kadınların güçlenmesine yönelik projeleriyle öne çıkan Vodafone, ekonomik ve toplumsal hayatta toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına destek vermeyi sürdürüyor. Şirket, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Vodafone Sultanlar Ligi ve A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularının rol aldığı özel bir videoyla kutladı. Videoda, sosyal medya üzerinden Filenin Sultanları’na gelen yorumların yapay zekâ teknolojisiyle cümlelere dönüştürülmesi sonucu oluşturulan mesajlar okunuyor. Mesajlarda, kadın voleybolcuların başta kız çocukları ve kadınlar olmak üzere tüm toplum için ilham ve cesaret kaynağı olmasına vurgu yapılıyor.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Kadınların güçlenmesini destekleyen bir şirket olarak, Türk kadın voleybolunun yanında duruyoruz. Kadın voleybolcularımızın şampiyon olmaktan öte toplumumuza yaşattıkları farklı duygular da var. Kız çocukları ve kadınlar başta olmak üzere hepimize ilham ve cesaret vermeleri çok kıymetli. Bu fikirden yola çıkarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle özel bir iletişim çalışması gerçekleştirdik. Twitter ve Instagram üzerinden Filenin Sultanları için yapılan yorumları toplayarak yapay zekâyla birleştirdik. Ortaya çıkan cümleleri hepimizin duygularına tercüman olan bir video filmine dönüştürdük. Bu vesileyle, bize kazandırdıkları her şey için, kadınların gücünü tüm dünyaya duyurdukları için Filenin Sultanları’na bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şirket olarak ‘Biz burdayız’ diyen tüm kadınların yanında durmaya devam edeceğiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” şeklinde konuştu.

Vodafone’un 8 Mart Dünya Kadınlar Günü videosunda şu mesajlara yer verildi:

Dünyanın zirvesine çıkmak Kolay mı?

Siz bunu başardınız.

O küçük kız çocuklarından dünyanın en güçlü kadınlarını yaptınız.

Daha fazlasını da yapacaksınız.

Kazanacağınız sadece bir maç değil.

Milyonlar için umut. Ve cesaret.

Evet. Her sporcu kazanmayı hayal edecek.

Ama binlerce kadın da, sayenizde “başardım” diyecek.

Milyonlarca çocuk hayallerini büyüterek büyüyecek.

Ve hep şöyle anılacaksınız:

Her hayalin kurulabileceğini, kurulan her hayalin gerçekleşebileceğini gösteren kadınlar.