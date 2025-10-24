Vodafone, Dünya Müşteri Deneyimi Haftası'nı kutladı

Müşteri deneyimini her alanda iyileştirmeyi hedefleyen Vodafone, Dünya Müşteri Deneyimi Haftası’nı bu yıl da çalışanları, müşterileri ve memnuniyet öncüleriyle birlikte kutladı. Şirket, bu vesileyle 2025 boyunca hayata geçirilen müşteri odaklı projeleri ve kültürel dönüşüm adımlarını da değerlendirdi.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, Dünya Müşteri Deneyimi Haftası’nı bu yıl da çalışanları, müşterileri ve memnuniyet öncüleriyle birlikte kutladı. Müşteri memnuniyetini odağına alan ve geçen yıl "Vodafone’la Oldu Bilin" lansmanıyla bu odağını müşterileriyle de paylaşan şirket, her yıl ekim ayının ilk salı günü kutlanan bu anlamlı günde hem paydaşlarıyla bir araya geldi, hem de geçen yılki projelerini ve kültürel dönüşüm adımlarını değerlendirdi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

"Vodafone’da müşteri odaklı kültürümüzü sadece bir hedef değil, tüm çalışmalarımızın çıkış noktası olarak görüyoruz. Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız, memnuniyet öncülerimiz ve müşterilerimizle birlikte inşa ettiğimiz bu kültür, şirketimizin geleceğini şekillendiriyor. Bu nedenle Dünya Müşteri Deneyimi Haftası bizim için yalnızca bir kutlama değil; aynı zamanda müşterilerimize ve ekosistemimize teşekkür etmenin anlamlı bir yolu. Bu özel haftada, müşterilerimize hediye internet vererek onların hayatına değer katan bir deneyim sunmak istedik. Ayrıca genel müdürlüğümüzde düzenlediğimiz etkinliklerle çalışma arkadaşlarımızla ve müşterilerimizle ilk teması gerçekleştiren memnuniyet öncülerimizle gerçekleştirdiğimiz aktivitelerle bir araya geldik. Müşteri odaklı kültürümüzü birlikte sahiplenmenin, bu bağlılığı kutlamanın ve her gün daha iyi bir deneyim oluşturma hedefimizi paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Bu yolculukta müşterilerimizin mutluluğunu her zaman önceliğimiz olarak görmeye ve onları her gün daha iyi bir deneyimle buluşturmaya devam edeceğiz."

Şirket yapılan çalışmaları şöyle açıkladı

"Vodafone’la Oldu Bilin" dönemi

Şirket, müşteri memnuniyetinde "Vodafone’la Oldu Bilin" mottosuyla geçen yıl yeni bir dönem başlattığını duyurmuştu. Müşterilerine iyi bir deneyim yaşatacağının, yaşatamadığı durumda ise bunu telafi edeceğinin sözünü veren şirket, harcamaların kontrol altında tutulması, bol avantaj sunulması, 7/24 hizmet verilmesi ve memnuniyet sağlanması konularında müşterilerinin yanında duruyor. Şirket, müşterilerine harcamalarını kontrol altında tutacağı çözümler ve bütçe dostu teklifler sunuyor; sağladığı avantajlarla gönüllerini kazanıyor; problemlerini ilk temasta çözüyor; vaat ettiği deneyimi yaşatamazsa bunu telafi ediyor.

4.5G’de performansı en yüksek puan alan mobil şebeke

Müşterilerine en iyi deneyimi sunmak için yatırımlarına aralıksız devam eden şirket, Almanya merkezli bağımsız araştırma şirketi umlaut’un gerçekleştirdiği en güncel şebeke performans değerlendirmesinde, İstanbul’un ve Türkiye’nin 4.5G’de performansı en yüksek puan alan mobil şebekesi seçildi. Şirketin sunduğu 4.5G bağlantı kalitesi ve güvenilirliği umlaut’un yaptığı bu testlerle onaylandı.

Aşım iade uygulamasından bugüne kadar 800 bin müşteri faydalandı

Şirket, memnuniyet vaadi kapsamında, müşterilerinin aşım yapmasını önleyecek, yapsa da bunu telafi edecek aksiyonlar alıyor. Müşterinin tarifesi yurt içi kullanımları için yüzde 80 ve yüzde 100’üne geldiğinde "ASIMUYARI" başlığıyla bilgilendirici SMS’ler gönderen şirket, tarifenin yüzde 100’ünün kullanıldığı durumda telefon ekranının tamamını kaplayan bir bilgilendirme mesajı iletiyor. Yanımda uygulamasının içindeki kişisel dijital asistan TOBi kalan kullanımlarla ilgili proaktif hatırlatmalar yapıyor. Ayrıca müşteriler, tarifesi yüzde 80’ine geldiği zaman otomatik olarak Aşım Uyarı Servisi’nden ücretsiz bilgilendirme araması alabiliyor. Tüm bilgilendirmelere rağmen farkında olmadan aşım yapılması durumunda ise 1.000 TL’ye kadar olan aşım ücreti bir defaya mahsus olmak üzere müşteriye tüm kanallardan iade ediliyor. Uygulamanın hayata geçtiği günden bu yana 800 bin müşteri aşım iadesinden faydalandı.

"Yurt Dışına Hoş Geldin Hediyesi"nden 1,7 milyon müşteri faydalandı

Şirket, müşterilerinin yurt dışı seyahatlerindeki en temel ihtiyacı olan ilk dakikalardaki iletişim ihtiyacını giderecek Yurt Dışına Hoş Geldin Hediyesi’ni hayata geçirmişti. Red’li müşterilerine ücretsiz bir şekilde sunduğu bu paketin içinde 50 MB internet, 5 dakika konuşma ve 2 SMS hakkı bulunuyor. Sektörde bir ilk olan bu paket içinde yer alan 50 MB internet, arka planda diğer uygulamaların kullanılmadığı durumda, yaklaşık 1,5 saat WhatsApp konuşması ve 15 dakika görüntülü konuşmaya eşdeğer oluyor. Bugüne kadar bu paketle 1,7 milyon müşteri seyahatlerinin ilk dakikalarında sevdikleriyle haberleşti.

Vodafone Happy’den müşterilerine 28 milyon TL fayda

Şirket son olarak "Vodafone’la Oldu Bilin" çatısı altında yeni sadakat platformu Vodafone Happy’i duyurdu. Müşteriler, bu platformda en sevdikleri ve en çok kullandıkları markalarda indirimler bulabiliyor ve Vodafone’da geçirdikleri her yıla özel sürpriz hediyeler alabiliyor. Şirket, müşterilerine marka indirimleri sayesinde kendi parasını çıkaran tarifeler dünyası sunuyor. Lansmandan bu yana geçen sürede Happy üzerinden müşterilere toplam 28 milyon TL değerinde fayda sağlandı. Happy, operatörün en yüksek müşteri etkileşimi oluşturan sadakat platformlarından biri haline geldi.

Müşteri deneyimine 8 ödül

Müşterilerinin güvenilir bir yol arkadaşı olmak için çalışan şirket, müşteri odaklı kültürüyle büyümeye ve yatırımlarını hız kesmeden sürdürmeye devam ediyor. Şirket, bu kültürün merkezine müşterilerini yerleştirerek onların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere tasarlanmış ve hatırlanan deneyimler sunmayı hedefliyor. Bu güçlü kültürün bir yansıması olarak şirket, bu sene de Awards International’ın Türkiye’de gerçekleştirdiği Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri’nde "Her Şeyin Kalbinde Müşteri" ve "En İyi Müşteri Odaklı Kültür" kategorileri dahil olmak üzere 8 ödüle birden layık görüldü.

Müşteri Deneyimi Haftası’na özel kutlamalar

Vodafone Genel Müdürlük’te gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında hafta boyunca çalışanlara özel ilham verici oturumlar düzenlendi. Bu oturumlarda mutluluk, müşteriyle iletişimde dikkat edilmesi gereken noktalar ve deneyim tasarımında fark oluşturan yaklaşımlar ele alındı. Hafta boyunca çalışanlar, müşteri odaklı kültürü daha yakından deneyimleme ve bu kültürün bir parçası olma fırsatı buldu. Mağaza çalışanları ve müşteri hizmetleri ekiplerine özel bir konferans da düzenlendi. Davranış Bilimleri Araştırmacısı, Eğitimci, Yazar ve Oyuncu Mehmet Auf’un konuşmacı olduğu etkinlikte mutluluk, müşteriyle iletişimde dikkat edilmesi gereken noktalar ve kelimelerin gücü gibi konular ele alındı. Son olarak şirket, bu anlamlı güne özel olarak bireysel müşterilerine 1 günlük 7 GB internet hediye etti. Müşteriler, Yanımda uygulaması üzerinden hediye internetlerine hızlı ve kolay bir şekilde ulaşarak anında aktif hale getirdi.