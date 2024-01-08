Vodafone, enerji verimliliğine yönelik çalışmalarının sonuçlarını açıkladı

Vodafone Türkiye, 2022-23 mali yılında mobil veri başına tüketilen enerji miktarını yüzde 20 azaltırken, yenilenebilir enerji üretim miktarını yüzde 4 artırarak toplam 1089 MWh elektrik üretti. Aynı dönemde 11 veri merkezi, 16 ofis binası ve 25 binden fazla baz istasyonunda tüketilen 617 bin 580 MWh elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin ederek Kapsam 2 emisyonlarını sıfırladı.

Dijital, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek için amaç odaklı yaklaşımıyla değer oluşturmayı hedefleyen Vodafone Türkiye, enerji verimliliğine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Şirket içinde ve dışında uyguladığı çözümlerle enerji tasarrufunu artırmayı hedefleyen Vodafone Türkiye, 2022-23 mali yılında mobil veri başına tüketilen enerji miktarını yüzde 20 azaltırken, yenilenebilir enerji üretim miktarını yüzde 4 artırarak toplam 1089 MWh elektrik üretti. Aynı dönemde 11 veri merkezi, 16 ofis binası ve 25 binden fazla baz istasyonunda tüketilen 617 bin 580 MWh elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin ederek Kapsam 2 emisyonlarını sıfırladı; baz istasyonları ve birim veri başına sera gazı yoğunluğunu yüzde 99 azalttı.

Enerji Verimliliği Haftası vesilesiyle açıklamada bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi:

“Şirket olarak, dijitalleşmenin gücünü kullanarak enerji tasarrufu konusunda değer katan çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Tüm şebekemizde yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanıyor, enerji tüketiminin yoğun olduğu teknoloji merkezleri ile baz istasyonlarındaki tüketimi düzenli takip ediyor ve düşürmek için projeler gerçekleştiriyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımları yapıyor, enerji yönetimini kurum içi politikalarımız ve ISO 50001 gibi uluslararası standartlar doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Altyapı ve dijital yetkinliklerimizi kullanarak gerçekleştirdiğimiz enerji verimliliği çalışmaları, yenilenebilir enerji üretimi ve kullanımı ile operasyonlarımızdan kaynaklanan sera gazı salımlarını azaltmanın yanı sıra, sunduğumuz Nesnelerin İnterneti çözümleri ile müşterilerimizin iş süreçlerini daha verimli yönetmesine ve karbon ayak izlerini azaltmasına katkı sağlarken, iklim krizinin etkisiyle karşılaşabilecekleri değişikliklere hızlı bir şekilde uyum sağlamalarına yardımcı oluyoruz. Sunduğumuz çözümlerle paydaşlarımızın hem inovasyon gücünü ve dayanıklılıklarını artırmaya, hem de sürdürülebilir ve döngüsel iş modellerine geçmelerine destek oluyoruz. Şirket olarak, emisyon azaltımına yönelik faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.”

Ofis binalarında enerji tasarrufu

Yapılan açıklamaya göre, Vodafone Türkiye’nin ofis binalarında iklimlendirme sistemlerini verimli kullanmak amacıyla otomasyon sistemlerinden faydalanılıyor. Böylece, kayıplar ve iklimlendirme için gerekli olan tüketim miktarları minimuma indiriliyor. Klima santrali gibi ekipmanların elektrik motorlarında sürücü sistemleri kullanılarak motorların ihtiyaç kadar çalışması sağlanıyor. Ofislerde veri takibiyle doğal kaynakların tüketiminde oluşacak günlük farklılıklar kontrol ediliyor, varsa kök nedenler ortadan kaldırılıyor. Aydınlatma sistemleri otomasyondan takip ediliyor, mesai saatleri dışında binayı sadece ihtiyaç duyulacak kadar aydınlatmayla yönetmek için sensörlerden faydalanılıyor. Yeni projelerde veya ekipman alımlarında enerji verimliliği yüksek ekipmanlar seçiliyor, aydınlatma sistemleri LED olarak tasarlanıyor. Binada 24 saat açık olması gerekli asansör önü gibi alanlarda tüketimi düşük LED aydınlatma kullanılıyor.

Teknoloji merkezlerinde ve baz istasyonlarında enerji verimliliği

Şirketin veri merkezlerinde klimalardaki yapay zeka entegrasyonu sayesinde yüzde 30’a varan enerji tasarrufu sağlandı. Değişken Frekanslı Sürücü (VFD) uygulaması sayesinde veri merkezlerindeki konvansiyonel soğutma ünitelerinin fanları değişken hızlı hale getirilerek yüzde 14 enerji tasarrufu elde edildi. Esenyurt Veri Merkezi’nde 475 kWp ve Adana Veri Merkezi’nde 250 kWp kapasitesinde yüksek verimli monokristal yapıda PV paneller kullanılarak güneş enerjisi tesisleri kuruldu. 2022-23 mali yılında Esenyurt Teknoloji Merkezi’ndeki çatı tipi güneş enerjisi sistemi sayesinde 319,3 MWh enerji üretilerek 207 ton, Vodafone Adana Bulut Teknoloji Merkezi’ndeki güneş enerji sistemi sayesinde ise 517 MWh enerji üretilerek 335,1 ton karbon salımının önüne geçildi. Baz istasyonlarında yenilenebilir enerji kapasitesini artırmak amacıyla Antalya bölgesinde hibrit güneş sistemleri kuran Vodafone, 2024’te toplam 232 KW’lık kurulu güce sahip hibrit güneş sistemini devreye alacak. Şirket, tüm sahalarının enerji verimliliklerini aylık olarak ölçümlemeye ve Agile ekipleriyle iklimlendirme, yenilenebilir enerji ve optimizasyon projeleri yürütmeye devam ediyor.

İşletmelere enerji verimliliği çözümleri

Şirket, işletmelere de enerji verimliliği sağlayan çözümler sunuyor. Vodafone Red Enerji çözümü, enerji tüketim verilerini uzaktan izlemeyi ve kontrol etmeyi sağlayarak elektrik tüketimini yüzde 30’a kadar azaltıyor. Dijital Tarım çözümü, içinde bulunan sensör ve modüller aracılığıyla kurulu olduğu alana özel havadan ve topraktan aldığı verileri analiz ederek sunduğu önerilerle yüzde 40’a varan su, elektrik ve yüzde 30’a varan gübre tasarrufu sağlıyor. Akıllı Araç Takip çözümü; hız, katedilen mesafe, lokasyon, sürüş zamanı, rota benzeri bilgilerin anlık kontrolü sayesinde yüzde 15’e kadar yakıt tasarrufu sağlıyor. Akıllı Sayaç çözümü, tüketimi düzenli takip ederek şeffaflık ve tasarruf bilinci, tüketimi uzaktan optimize ederek enerji tasarrufu sağlıyor. Elektrikli Şarj İstasyonları, içindeki IoT donanımı ile sürücüleri en uygun şarj noktasına yönlendirerek düşük emisyon salımına sahip elektrikli araçların güvenle kullanılmasını ve yaygınlaşmasını sağlıyor. Akıllı Çöp Kutuları, içindeki IoT donanımı ile çöp kutusu dolduğunda atık toplama hizmetleriyle iletişim kurarak atık toplama araçlarının gereksiz yolculuk yapmasını önlüyor. Akıllı Lojistik ve Filo Yönetimi çözümü, rota optimizasyonu ve trafikten kaçınarak emisyon azaltımı, sürüş performansı ve davranışları hakkında gerçek zamanlı geri bildirim, lojistik araçları için optimize edilmiş teslimat veya sevkıyat rotası ile yakıt verimliliği sağlıyor. Vodafone, 2022-23 mali yılında IoT çözümleriyle müşterilerinin toplam 195 bin 300 ton karbon salımına engel olmalarına destek olarak, yaklaşık 1 milyon 171 bin 800 ağaç dikimine eşdeğer tasarruf sağladı.