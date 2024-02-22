Vodafone Global, Fit for the Future Raporu'nun sonuçlarını açıkladı

Vodafone Global’in Fit for the Future Raporu, ‘Geleceğe Hazır’ şirketleri siber güvenlik odağında mercek altına aldı. 15 ülkeden 3 bin 101 şirket ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 91’inin geçen sene siber tehditler ile en az bir kere karşılaştığı belirtildi.

Dünyanın lider telekomünikasyon şirketlerinden Vodafone Grubu, siber güvenlik odağında, 15 ülkede 3 bin 101 şirket ile yapılan Fit for the Future (Geleceğe Hazır) Raporu’nu geçtiğimiz aylarda yayımladı. Geleceğe Hazır işletmelerin siber güvenliğin önemini nasıl kavradıklarını ve böylece nasıl daha hızlı ilerleyip başarıyı yakaladıklarını ortaya koyan raporda, siber güvenliğin güvende olmaktan çok daha fazlası olduğu, siber güvenlik konusunda bütüncül bir yaklaşım benimseyen işletmeler yeni ve heyecan verici fırsatlar yakalayabilir ve gerçek bir rekabet avantajı elde edebileceği bulguları ortaya konuldu.

Geleceğe Hazır işletmeler kendilerini korumak için proaktif bir yaklaşım benimserken, her olasılığa hazırlıklı olduklarından emin olmak için ileriye dönük planlama yaptığı vurgusu yapılan raporda, siber güvenliğin aslında sadece korumadan ibaret olmadığı, inovasyon çabalarına en önemli tetikleyicilerinden biri olduğuna da dikkat çekildi.

Bazı işletmeler siber güvenlik konusunda gerçekçi değil

Geleceğe Hazır Raporu’na göre son bir yıl içinde bir güvenlik sorunuyla karşılaşmış güvenlikten sorumlu yöneticilerin oranı yüzde 91 gibi ciddi bir oranı işaret ederken, bunlar içinde ciddi sorun olarak sınıflandırılanların oranı ise yüzde 47 seviyesinde bulunuyor. Bu oranlara rağmen bir siber saldırıyla karşılaşacaklarını düşünen işletmelerin oranı sadece ise yalnız yüzde 33’te kalıyor Bu bariz çelişki, gelecekte dirençliliği güvence altına almak için tüm paydaşların siber güvenlik stratejisi konusunda eğitilmesinin ve bu çalışmalara katılmasının önem kazandığına işaret ediyor.

İşletmeler için en önemli 5 siber güvenlik sorunu

Şirketlerin yüzde 24’ünün bir siber güvenlik planı olduğunu ve eylemlerinin çoğunun gerçekleştirilmiş olduğunu belirtildiği raporda, işletmelerinin sadece yüzde 11’inin bir bu konuda bir planı olduğu, tüm eylemlerin gerçekleştirildiği ve planlarının güncellendiği belirtiliyor.

Küresel ekonomilerin dalgalı olduğu dönemlerde işletmeler için siber güvenlik konusu, her geçen gün önemini daha da artırıyor. Fakat siber güvenlik kavramı, aslında çok kapsamlı bir başlık. Bu bağlamda Geleceğe Hazır Raporu konuya daha yakından bakabilirken, en önemli beş siber güvenlik sorunu ise şu şekilde sıralandı:

Tüm kurumsal ve bireysel verilerin güvenliğini sağlamak,

İşletmeye ait tüm cihazları, nerede kullanıyor olurlarsa olsunlar korumak,

Bulut faaliyetlerinde güvenliği sağlamak,

Güvenlik sorunlarına hızlı ve etkili müdahale etmek,

Sistemlere ve verilere sadece yetkili kullanıcılar tarafından erişildiğinden emin olmak.

Geleceğe hazır işletmeler beklenmedik durumlara hazırlıklı olmasıyla fark oluşturuyor

Geleceğe Hazır işletmelerin yüzde 58’inin net bir siber güvenlik planına sahip olduğu ve bu şirketlerin planladıkları eylemlerin hepsini değilse bile çoğunu gerçekleştiriyor olması, raporun dikkat çeken sonuçlar arasında yer alıyor. Bu da tüm işletmeler içinde tespit edilen yüzde 35 oranından oldukça yüksek bir seviyeye tekabül ediyor. Araştırmanın da gösterdiği gibi bu hazırlıklı olma isteği, Geleceğe Hazır işletmelerin daha başarılı olmalarının sebeplerinden biri olduğunu ortaya koyuyor. Bu işletmeler ayrıca kapsamlı siber güvenlik planlama çalışmalarını sadece kendilerini korumanın değil, iş potansiyellerini açığa çıkarmanın da bir diğer yolu olarak görüyor.

“Siber güvenlik konusunda işletmelerin çözüm ortağı olarak birlikte çalışmaya hazırız”

Geleceğe Hazır Raporu’nu değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, konuyla ilgili şunları söyledi: “Raporumuzda gördük ki, rekabetçi piyasa koşullarında müşterilerin güven duyabileceği bir marka inşa etmek, şirketlerin gelecek dönemlere uygunluğu açısından kritik bir önem arz ediyor. Bu bağlamda siber güvenlik sistemlerini doğru kuran işletmeler rakipleri arasından kolaylıkla sıyrılırken, bu şirketler güvenle işlerini büyütebiliyor. Ek olarak, siber güvenlik sorunlarını çözmek için kuruluşlar arasında daha fazla iş birliği yapılması gerektiğini düşünen şirketlerin oranı ise yüzde 63.

Vodafone Business olarak kendimizi müşterilerimizin tüm teknolojik ihtiyaçlarına yanıt veren dijital bir iş ortağı olarak konumlarken; şirketlerin karşılaştıkları zorlukların farkındayız. Siber güvenlik alanındaki çözümlerimizle de şirketlerin bu alanda yaşadığı zorlukları proaktif bir yaklaşımla yönlendiriyoruz.”

Vodafone Global’in hazırlamış olduğu Fit for the Future (Geleceğe Hazır) raporuna

vodafone.com/business/fitforthefuture adresinden ulaşıldığı belirtildi.