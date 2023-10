Vodafone Her Şey yanımda 2 yılda 170 milyon kez ziyaret edildi

Dijital pazaryeri Vodafone Her Şey Yanımda 2 yılı geride bıraktı. Yaklaşık 170 milyon kez ziyaret edilen Her Şey Yanımda’nın tekil ziyaretçi sayısı 37 milyona ulaştı. Yaklaşık 5 milyon ürünün sunulduğu platformda 2 yılda 6 milyonu aşkın sipariş alındı.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone’un, müşterilerinin online alışveriş ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirdiği Her Şey Yanımda platformu ikinci yaşını kutluyor. Tüm kategorilerde hizmete sunulan dijital pazaryeri Vodafone Her Şey Yanımda bu süreçte yaklaşık 170 milyon kez ziyaret edilirken, tekil ziyaretçi sayısı 37 milyona ulaştı. Toplam 14 kategoride bini aşkın mağaza tarafından 5 milyona yakın ürünün sunulduğu platformda 2 yılda 6 milyonu aşkın sipariş alındı. Bu siparişler sonucunda platformdan alışveriş yapan müşterilere, 2 yıl içerisinde 205 milyon TL üzerinde değer faydası oluşturuldu. Platformun toplam müşteri sayısı ise 2 milyona yaklaştı.

Vodafone Her Şey Yanımda Genel Müdürü Yusuf Aysal, şunları söyledi:

“Türkiye’de ilk defa tüm kategorilerde hizmet veren dijital pazaryeri Vodafone Her Şey Yanımda’nın ikinci yılını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu platformla müşterilerimize online alışverişlerini uygun fiyatlarla, rahat, hızlı ve kolay bir şekilde yapma imkânı sunuyoruz. Vodafone Her Şey Yanımda’da Cep Telefonları, Elektronik, Dijital Servisler ve Oyun, Moda, Hobi-Ofis-Kırtasiye, Kozmetik ve Kişisel Bakım, Ayakkabı-Çanta-Aksesuar, Spor ve Outdoor, Anne-Bebek, Ev-Yaşam, Pet Shop, Medikal Ürünler ve Oto Aksesuar olmak üzere farklı kategorilerde yaklaşık 5 milyon ürün sunuyoruz. Vodafone Her Şey Yanımda, Vodafone’lu olsun olmasın, Vodafone Yanımda uygulamasını indiren tüm kullanıcılara avantajlı fiyatları, birbirinden farklı kampanyaları ve kullanım kolaylığı ile yepyeni bir deneyim yaşatıyor. Ayrıca bu platform için bir web sitesi de açtık. Müşterilerimiz, tüm indirimlere herseyyanimda.com üzerinden de ulaşabiliyor. Vodafone Her Şey Yanımda ile e-ticaret sektöründe güçlü bir oyuncuya dönüşmeyi hedefliyoruz.”

Platform hakkında şu bilgiler verildi:

Çekiliş Yanımda 28 milyon kez ziyaret edildi

Platformda bir yıl önce hayata geçirilen Çekiliş Yanımda platformu yaklaşık 28 milyon kez ziyaret edildi ve 2 milyona yakın sipariş aldı. En çok satan çekiliş bileti Jeep Wrangler otomobil bileti oldu. 10 milyonu aşkın çekiliş biletinin satıldığı Çekiliş Yanımda, ziyaretçilerine 1236 ödül kazandırdı. Çekiliş Yanımda’nın yeni kullanıcılardan oluşan yüzde 84’lük kullanıcı kitlesi, Vodafone Her Şey Yanımda’da ilk kez Çekiliş Yanımda ile işlem gerçekleştirdi. Çekiliş Yanımda’da bugüne kadarki en büyük ödül değerine sahip çekiliş olan Porsche Taycan çekilişini platformdan bilet alan bir kullanıcı kazandı.

Şansını Kazı’da ödül miktarı 11,5 milyonu aştı

Platformda Temmuz ayında hayata geçirilen Şansını Kazı platformunda kullanıcılar 3 ayda 6 milyondan fazla bilet kazıdı. Biletlerden çıkan toplam ödül miktarı 11,5 milyonu aşarken, ortalama bir Şansını Kazı kullanıcısı 7’den fazla bilet kazıdı.

Canlı yayın indirimlerine yoğun ilgi

Platformun sosyal medya üzerinden Hakkı Alkan ve Ceyda Kasabalı ile gerçekleştirdiği canlı yayın indirimlerinde kullanıcılara 1 TL’ye akıllı bileklik ve Bluetooth kulaklık verildi. ‘11.11’e özel çılgın fiyatlar’ konseptiyle yapılan indirimlerde ise kullanıcılar 100 TL altında elektronikten modaya binlerce ürün satın alma imkânı buldu.

Banka kampanyalarından 630 bin müşteri yararlandı

Platform 11 bankayla ortak kampanya yaptı. Bankaların kart programlarına özel oluşturulan kampanyalarla kullanıcılara Vodafone Her Şey Yanımda alışverişlerinden puan kazandırıldı. 2023 yılı başından bu yana 630 bin müşteri banka kampanyalarına katıldı.

6 saatte bir yeni indirim

Vodafone Her Şey Yanımda’nın saatlik 10/10 kampanya kurgusu da canlıya çıktığı ilk günden beri büyük ilgi görmeye devam ediyor. Toplam 10 üründe sürpriz indirimlerin sağlandığı bu kurguda 6 saatte bir indirimler yenilenmekte. 10/10 kampanyası ile müşterilerin en çok rağbet gösterdiği ürünler yağ, spor ayakkabı, çikolata ve bebek bezi oldu.

Mağazadan teslim alma seçeneği

Platforma ‘Vodafone Mağazadan Teslim Al’ özeliği de getirildi. Bu özellikle müşteriler platformdan sipariş verirken proje kapsamında yer alan Vodafone mağazalarını teslimat noktası olarak seçebiliyor. Bu seçenekle beraber kullanıcılar evde kargo beklemeden siparişlerini kendilerine en yakın operatör mağazasından teslim alabiliyor. 81 ilde seçili mağazalarda geçerli olan bu seçenekle, müşterilere daha kolay bir e-ticaret deneyimi yaşatılması hedefleniyor.

Mobil ödeme imkanı

Operatörün faturalı kullanıcıları platform üzerinden yaptıkları alışverişi faturalarına yansıtabiliyor, böylece harcamalarını esnekçe tek bir kanaldan yönetebiliyor. Dönemsel kampanyalar ile faturalarında indirim alıyorlar.

Küçük ev aletlerine ilgi yoğun

Platformda son 2 yılda en çok büyüme gerçekleştiren kategorilerden biri Küçük Ev Aletleri oldu. Airfryer, şarjlı dikey süpürge, robot süpürge ve tam otomatik kahve makineleri, bu yıl kategori içinde yıldız alt kategoriler oldu.