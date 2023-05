Vodafone Her Şey Yanımda'ya ödül

TAKİP ET

Dijital pazaryeri Vodafone Her Şey Yanımda, öğrencilerin oylarıyla belirlenen ve yılın en başarılı girişimlerinin ödüllendirildiği Kristal Ağaç Ödülleri’nde ‘Yılın Yenilikçi Online Alışveriş Platformu’ kategorisinde ödül aldı.

Vodafone, ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen ve yılın en başarılı girişimlerinin ödüllendirildiği Kristal Ağaç Ödülleri’nde dijital pazaryeri Vodafone Her Şey Yanımda ile ‘Yılın Yenilikçi Online Alışveriş Platformu’ kategorisinde ödüle layık görüldü. Her Şey Yanımda, ODTÜ’lü öğrencilerin oylarıyla belirlenen Kristal Ağaç Ödülleri’nde oyların yüzde 50’den fazlasını kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Vodafone Her Şey Yanımda Genel Müdürü Yusuf Aysal, şunları söyledi: “Türkiye’nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Her Şey Yanımda platformumuzla müşterilerimize online alışverişlerini uygun fiyatlarla, rahat, hızlı ve kolay bir şekilde yapma imkânı sunuyoruz. Her gün yenilenen kampanyalarımızla müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Platformumuzun yenilikçi özellikleriyle Kristal Ağaç Ödülleri’nde ödüle layık görülmesinden mutluluk duyduk. Müşterilerimize en iyi dijital alışveriş deneyimini sunmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

4 milyonu aşkın ürün

Yapılan açıklamaya göre, Vodafone Her Şey Yanımda’da Cep Telefonları, Elektronik, Dijital Servisler ve Oyun, Moda, Hobi-Ofis-Kırtasiye, Kozmetik ve Kişisel Bakım, Ayakkabı-Çanta-Aksesuar, Spor ve Outdoor, Anne-Bebek, Ev-Yaşam, Süpermarket, Pet Shop, Medikal Ürünler ve Oto Aksesuar olmak üzere farklı kategorilerde 4 milyonu aşkın ürün sunuluyor.