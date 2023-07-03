Vodafone, işe alımda eşitlik için yapay zekâ kullanıyor

Vodafone, tüm dünyada işe alımların daha adil bir ortamda gerçekleşmesi amacıyla yapay zekâ destekli yetenek platformu Eightfold ile birlikte çalıştığını duyurdu. Yeni sistemle, adayların saklı özgeçmişleri platform üzerinden yöneticilere iletilerek, daha eşit şartlarda değerlendirme yapılması sağlanıyor.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, işe alımlarda yapay zekâ teknolojisinin gücünden yararlanıyor. Yapılan açıklamaya göre, global işgücü teknolojisi platformlarından Eightfold ile iş birliği yapan operatör, özgeçmişleri bu platform üzerinden yöneticilerle paylaşarak daha adil bir değerlendirme ortamı oluşmasını sağlıyor. Tüm Vodafone ülkelerinde uygulanan yeni sistemde, adayların ad ve soyadlarının sadece baş harflerinin yer aldığı; önyargıya neden olabilecek yaş, cinsiyet, üniversite gibi bilgilerin bulunmadığı saklı özgeçmişler (blind CV) kullanılıyor. Bu sayede, adayların daha eşit şartlarda, sadece sahip oldukları deneyim ve yetkinliklere göre değerlendirilmesi mümkün oluyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, şunları söyledi: “İnsan Kaynakları alanında yapay zekâ kullanımı yaygınlaşıyor. Bu teknoloji, çeşitlilik ve eşitlik alanında yapılan çalışmalara destek olduğu gibi, işe alımlarda da hem adayın hem işverenin deneyimini olumlu yönde etkileyerek işe alım kalitesini iyileştiriyor. Operatör olarak, dünya genelinde yapay zekâ destekli yetenek yönetimi, işe alım ve geliştirme platformu Eightfold ile birlikte çalışıyoruz. Adayların daha adil ve eşit koşullarda değerlendirilebilmesi için yöneticilerimize bu platform üzerinden saklı özgeçmişler iletiyoruz. Böylece, olası önyargıların önüne geçerek, adayların sadece deneyim ve yeteneklerine göre değerlendirilmesini sağlıyoruz.”