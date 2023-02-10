Vodafone Park'ta depremzedeler için yardım çalışmaları sürüyor

Beşiktaş'ın, depremzedelerin ihtiyaçları için gerekli malzemelerin toplanması amacıyla başlattığı yardım çalışmaları taraftarların ve vatandaşların katılımıyla Vodafone Park'ta devam ediyor.

Vodafone Park'ta depremzedeler için yardım çalışmaları sürüyor
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Beşiktaş’ın, depremzedelerin ihtiyaçları için gerekli malzemelerin toplanması amacıyla başlattığı yardım çalışmaları taraftarların ve vatandaşların katılımıyla Vodafone Park’ta devam ediyor.

Beşiktaş, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde ağır hasarlara neden olan depremlerin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeyi sürdürüyor. Vodafone Park’ta devam eden yardım toplama çalışmalarına birçok vatandaş da destek veriyor.