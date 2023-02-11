Vodafone Park'ta yardım toplama çalışmaları devam ediyor

Beşiktaş'ın, depremzede vatandaşların ihtiyaçları için başlatılan yardım toplama çalışmaları vatandaşların katılımıyla Vodafone Park'ta sürüyor.

Vodafone Park'ta yardım toplama çalışmaları devam ediyor
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Beşiktaş’ın, depremzede vatandaşların ihtiyaçları için başlatılan yardım toplama çalışmaları vatandaşların katılımıyla Vodafone Park’ta sürüyor.

Beşiktaş, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde ağır hasarlara neden olan depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyası için toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Vodafone Park’taki yardım toplama çalışmalarına birçok vatandaş da destek veriyor.