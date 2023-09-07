Vodafone Pay'e yeni özellikler eklendi

Vodafone Türkiye, yeni nesil mobil cüzdan uygulaması Vodafone Pay’e üç yeni özellik ekledi.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, yeni nesil mobil cüzdan uygulaması Vodafone Pay ve ön ödemeli alışveriş kartı Vodafone Pay Kart’tan oluşan Vodafone Pay ürün ailesini yeni özelliklerle geliştirmeye devam ediyor. Buna göre, sanal ve fiziksel pay kartın kullanım limiti 30 bin TL’ye yükseltilirken, pay uygulamasına hem ulaşımda hem ulaşım dışı ödemelerde kullanıcılarına avantajlı ödeme imkanı sunan İstanbulkart’ı eklemek ve bu karta bakiye yüklemek mümkün olacak. Müşteriler ayrıca, pay karta otomatik bakiye yükleme talimatı verebilecekler.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Telekomünikasyon ve fintek sektörlerinin güçlü yanlarını bir potada eriterek müşterilerimize değer katmaya devam ediyoruz. 12 yaş üstü herkesin operatörden ve banka müşterisi olup olmamaktan bağımsız olarak kullanabildiği Vodafone Pay, oyun içi satın almaya kadar pek çok alanda hayatı kolaylaştırıyor. Şirketimizin Türkiye’nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı ivmelendirdik. Bu çerçevede, Vodafone Pay uygulamamıza üç yeni özellik ekledik. Vodafone Pay Kart’ın kullanılabilir kart limitini yükselttik. Diğer yandan, müşterilerimiz Vodafone Pay uygulamasına İstanbul şehiriçi toplu ulaşım kartı ekleyebilecek ve bu kartlarına bakiye yükleyebilecekler. Ayrıca, Vodafone Pay Kart’a otomatik bakiye yükleme talimatı verebilecekler. Şirket olarak, mobil finansal hizmetler alanında müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan dijital iş ortağı olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Otomatik bakiye yükleme talimatı verilebiliyor

Yapılan açıklamaya göre müşteriler, pay karta otomatik bakiye yükleme talimatı verebiliyor. Müşteri, kendisi için belli tutarda kart kullanım bakiyesi belirliyor. Bu bakiyenin altına düşen tutar oluştuğunda, müşterinin uygulamaya tanımlı olan banka ya da kredi kartı aracılığıyla otomatik olarak pay karta yükleme sağlanıyor. Müşteri, harcama yaparken bakiye olmaması gibi bir durumla karşılaşmadan, belirlediği harcama tutarını kartında hep bulunduruyor.

Toplam kullanıcı sayısı 4,5 milyon

12 yaş üstü herkes kullandığı operatörden ve banka müşterisi olup olmamasından bağımsız olarak Vodafone Pay Uygulaması’nı kullanabiliyor ve fiziksel pay kart sahibi olabiliyor. Kullanıcılar, sanal ve fiziksel Vodafone Pay Kart’lara Vodafone Pay Uygulaması ile banka hesabından EFT yoluyla ya da tüm banka ATM’lerinden para yükleyebiliyor; banka kartlarını Vodafone Pay Uygulaması’na tanımlayabiliyor; 7/24 anında para transferi gerçekleştirebiliyor; bakiye yüklenmiş fiziksel Vodafone Pay Kart’ını kullanarak tüm ATM’lerden 7/24 anında para çekebiliyor.