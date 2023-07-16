Vodafone Red'liler 1 yılda 1,4 milyar TL tasarruf etti

Vodafone Red müşterileri, son 1 yılda toplam 1,4 milyar TL’lik ayrıcalıktan yararlandı. Bu süreçte Red’liler, en popüler uygulamalarda toplam 652 milyon GB interneti ek ücret ödemeden kullandı.

Vodafone Red müşterilerine, son 1 yılda 1,4 milyar TL’lik ayrıcalık sağlandı. Bu süreçte Red’liler, tarifelerinde bulunan sınırsız uygulamalar sayesinde en popüler uygulamalarda toplam 652 milyon GB interneti özgürce ve ek ücret ödemeden kullandı.

Vodafone Red’liler, son 1 yılda yaklaşık 2,5 milyar GB mobil internet kullandı, 56 milyar dakika konuştu, 2,5 milyar SMS attı. Mobil internet kullanımı 1 yıl öncesine göre yüzde 25 artan Vodafone Red’liler, normal bir faturalı tarife kullanıcısına göre 4 kat daha fazla internet kullandı. Red’lilerin aylık ortalama data kullanımı 25 GB’ı aştı.

Red’in son bir yılının değerlendirildiği toplantıda konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Geleceğin dijital servislerde olduğunu düşünüyoruz. Bu düşüncemizin bir sonucu olarak, yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimize ulaşmak için müşteri deneyiminde de dijitalleşmenin nimetlerinden faydalanmaya ve her müşterimize kişiselleştirilmiş ve tutarlı deneyim sunmaya önem veriyoruz. Bireylerin dijitalleşmesinde Vodafone Red markamız önemli rol oynuyor. Vodafone Red, sadece tarifelerden oluşan bir dünya değil. Müşterilerimizin uçtan uca iletişim ihtiyaçlarını karşılarken, onlara seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda birçok ayrıcalık sunuyoruz. Bu ayrıcalıklarla ülke ekonomisine de önemli katkı sağlıyoruz. Vodafone Red müşterilerimize son 1 yılda yaklaşık 1,4 milyar TL’lik ayrıcalık sağladık. Sunduğumuz ayrıcalıklarla Vodafone Red’lilerin dijital hayatın keyfini benzersiz bir deneyimle çıkardıklarını görmekten mutluluk duyuyoruz. Yaptığımız araştırmalara göre, müşteriler kendilerini daha değerli hissetmek ve kullandıkları markanın yanlarında olduğunu bilmek istiyor. Diğer yandan, akıllı harcama yaptığını bilmek de müşterilerimiz için çok önemli. Bu doğrultuda, markaların bireylerin günlük ihtiyaç alanlarını adresleyen faydalar ve anlık kazanımlar sunması önem kazanıyor. Biz de müşterilerimizin bu içgörülerine göre Red dünyamızı baştan aşağı yeniledik ve yeni marka söylemimizi ‘Vodafone Red Dolu Dolu’ olarak belirledik. Önümüzdeki dönemde de Red’lilere hem kendilerini özel ve öncelikli hissettirecek, hem de yaşam tarzlarına uyan ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğiz.”

Verilen bilgiye göre; son 1 yılda, Vodafone Red müşterilerinin yüzde 86’sı aktif olarak her ay Vodafone Yanımda’yı ziyaret ederek işlemlerini bu uygulama üzerinden dijital bir şekilde gerçekleştirdi. Red’liler ayda 3 kez Vodafone Yanımda’yı ziyaret ederek, ortalama 10 günde bir uygulama ile etkileşime girdi. Red müşterileri dijital asistan TOBi’yi diğer müşterilere oranla 2 kat daha fazla ziyaret ederek işlemlerini dijital ve interaktif olarak gerçekleştirdi. Diğer yandan, Red satışlarının yüzde 35’i dijital kanallardan geldi. Red’liler, online’a özel indirimli tarifeler sayesinde 1 yılda 25 milyon TL’ye yakın tasarruf etti.

Tarifelerinde sınırsız uygulamalar olan Red’liler, olmayanlara göre ortalama 4 kat daha fazla internet tüketti. Red’liler, bir yılda, internetinden yemeden sosyal medyada 50 milyon gün vakit geçirdi, mesajlaşma uygulamalarında yaklaşık 600 milyar mesaj attı, müzik uygulamalarında 1 milyar şarkı dinledi, YouTube’da 3 milyon video izledi, eğlence uygulamalarında 2 milyon bölüm dizi izledi. Bununla birlikte, 2021 sonundan beri yeni gelen Red’lilere sunulan 3 ve 6 aylık hediye Netflix ve Amazon Prime Video üyeliğinden yaklaşık 48 bin abone yararlanarak toplam 5,5 milyon TL fayda elde etti.

Kullanıcılar yurtdışını ararken tasarruf etti

Vodafone Red’lilere yurtdışında da çeşitli ayrıcalıklar sunuluyor. Seçili tarifelerde olan Red’liler, 65 ülkede 4 gün boyunca ek ücret ödemiyor ve yurtiçi tarifelerini kullanır gibi seyahat edebiliyor. Son 1 yılda toplam 70 bini aşkın Red’li tarifedeki dakikalarıyla 23 Vodafone ülkesini tıpkı Türkiye’yi arar gibi arayarak 7,2 milyon dakika ücretsiz konuştu. Red’lilerin en çok aradığı ülkeler Almanya, Kıbrıs, Fransa , Hollanda ve ABD oldu. Diğer yandan, tarifelerdeki ses, internet ve SMS haklarını 131 ülkede Türkiye’deki gibi kullanma imkânı sunan “Her Şey Dahil Pasaport - Dünya” hizmetini son 1 yılda 366 bin kişi kullandı. Vodafone Red’liler hem yurtdışında kullanım hem de yurtdışındaki yakınlarıyla iletişim için sunulan ayrıcalıklarla toplam 1,3 milyar TL tasarruf etti.