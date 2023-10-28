Vodafone Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı: 3 - Çukurova Belediyespor: 0

Vodafone Sultanlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında evinde Çukurova Belediyespor'u konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Vodafone Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı: 3 - Çukurova Belediyespor: 0
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Vodafone Sultanlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında evinde Çukurova Belediyespor’u konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Hakemler: Ramazan Çevik, Serap Kuka

Eczacıbaşı Dynavit: Voronkova, Jack-Kısal, Naz, Gray, Beyza, Boskovic, Simge (L), Yaprak, Stevanovic, Aybüke (L), Defne

Çukurova Belediyespor: Dimitrova, Büşra, Nur Sevil, Leyva, Yasemin, Fabris, Berin (L), Ceren (L)

Setler: 25-20, 25-17, 25-12

Süre: 80 dakika (27, 26, 27)