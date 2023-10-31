Vodafone Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Kuzeyboru: 0

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında kendi evinde Kuzeyboru'yu 25-22, 25-18 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Vodafone Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Kuzeyboru: 0
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında kendi evinde Kuzeyboru’yu 25-22, 25-18 ve 25-20’lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Salon: Eczacıbaşı

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Mehmet Gül

Eczacıbaşı Dynavit: Voronkova, Jack-Kisal, Naz, Gray, Beyza, Boskovic, Simge (L), Yaprak, Hande, Aybüke (L)

Kuzeyboru: Gamze, Begic, Merve, Wilhite, Tuğba, Büşra, Dilek (L), Sinem (L), Ezgi, Liray, İrem, Yaren

Setler: 25-22, 25-18, 25-20

Süre: 81 dakika (29, 26, 26)