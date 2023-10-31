Vodafone Sultanlar Ligi: Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 0

Vodafone Sultanlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, Beşiktaş Ayos'u konuk etti. Karşılaşmayı 25-22, 26-24, 25-10'luk setlerle 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, ligdeki dördüncü galibiyetine imza attı.

Vodafone Sultanlar Ligi: Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 0
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Vodafone Sultanlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, Beşiktaş Ayos’u konuk etti. Karşılaşmayı 25-22, 26-24, 25-10’luk setlerle 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, ligdeki dördüncü galibiyetine imza attı.

Salon: Burhan Felek

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Hakemler: Tuncay Sevim, Selçuk Görmen

Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Meliha Diken, Bojana Drca, Magdalena Stysiak, Arina Fedorovtseva, Gizem Örge (L), Cansu Çetin, Meryem Boz

Beşiktaş Ayos: Wilma Salas Rosell, Bahar Toksoy Guidetti, Jovana Brakocevic Canzian, Fulden Ural, Ekaterina Efimova, Çağla Akın, Gizem Güresen (L), Ecem Aknam, Hilal Kocakara, Victoria Demidova, Sude Naz Uzun, Bengisu Aygün

Setler: 25-22, 26-24, 25-10

Süre: 1 saat 22 dakika (29, 31, 22)