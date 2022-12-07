Vodafone Türkiye 2022 ÇSY Raporu yayınlandı

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak sürdürülebilirliği Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) çerçevesinde ele almaya başlayan Vodafone Türkiye, ‘2022 ÇSY Raporu’nu yayınladı. Kapsam 1 emisyonlarını baz yıl olan 2019-20 mali yılına göre yüzde 9 azaltan şirket, Kapsam 2 emisyonlarını ise sıfırladı.

Dijital, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek için amaç odaklı yaklaşımıyla değer oluşturmayı hedefleyen Vodafone Türkiye, 1 Nisan 2021 - 31 Mart 2022 mali yılına ait Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) performansının ele alındığı ‘Vodafone Türkiye 2022 ÇSY Raporu’nu yayınladı. Rapora göre, şirketin Kapsam 1 emisyonları baz yıl olan 2019-20 mali yılına göre yüzde 9 azalırken, Kapsam 2 emisyonları ise yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımı sayesinde sıfırlandı. Şirket, müşterilerine sunduğu Nesnelerin İnterneti (IoT) çözümleriyle, yaklaşık 990 bin ağaç dikimine eşdeğer olan 158 bin 552 ton karbondioksit salımına engel oldu. Şirket, elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesiyle de 12 tonu aşkın e-atığı geri dönüştürerek 8 kodlama sınıfı açtı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şöyle konuştu:

“Dünyada yaşanan önemli gelişmelerle birlikte değişen ekonomik düzen, bizlere sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için bugün eylem almamızın önemini gösteriyor. Şirket olarak sürdürülebilirliği iş yapma biçimimizin ayrılmaz bir parçası haline getirerek Vodafone Grubu’nun Amaç Odaklı yaklaşımını Çevresel, Sosyal ve Yönetişim odak alanlarına entegre ediyoruz. Türkiye’de faaliyete başladığımız ilk günden bu yana dijital teknolojilerin gücünü kullanarak dünya ve içinde yaşadığımız toplum için daha iyi bir gelecek inşa etmek amacıyla faaliyetlerimizi sürdürüyor, bu süreçte ürettiğimiz değeri tüm paydaşlarımızla şeffaflıkla paylaşıyoruz. 2022 ÇSY Raporu’muzda, ÇSY alanındaki gelişmelerden, stratejimiz çerçevesinde attığımız adımlardan ve Vodafone Grubu’nun 2030 ve 2040 hedeflerindeki ilerlememizden bahsediyoruz. Hedefleri yerelleştirme adına gerçekleştirdiklerimiz ve bu alanlardaki performansımız da raporumuzda yer alıyor.”

Tarıma 57 milyon TL’lik katkı

Rapora göre, Vodafone Business’ın Türkiye İş Bankası ile Eylül 2019’dan bu yana yürüttüğü Dijital Tarım Projesi kapsamında Türkiye genelinde zeytin, domates, kiraz, çilek, patates gibi çok çeşitli mahsul üreticilerine fayda sağlaması amacıyla kurulan Dijital Tarım İstasyonları’nın sayısı 27’ye ulaştı. Dijital Tarım İstasyonları’nın kapsadığı alanlarda 12 bin 700 üreticiye hizmet verilerek toplam 57 milyon TL ekonomik katkı gerçekleştirildi. Diğer yandan, operatör müşterilerine tüm ihtiyaçlarını tek platformdan kolayca karşılama imkânı sağlayan Yanımda uygulaması, 5 yılda aylık aktif 15 milyon kullanıcı ve 245 milyon ziyaret sayısına ulaştı. Doğal konuşmayı anlayarak kullanıcıların dijital kanallar içinde yazışarak işlemlerini yapmasını sağlayan TOBi ise toplam 10 milyon sohbet gerçekleştirdi ve aylık 4 milyon tekil kullanıcıya ulaştı.

9 bini aşkın kadına dijital eğitim

Operatör, Türkiye Vodafone Vakfı aracılığıyla kadınların ve gençlerin hayatlarına dokunacak dijital çözümler ve projeler geliştirerek fırsat eşitliğine de katkıda bulundu. Buna göre, teknolojinin gücünü kadınların potansiyeliyle buluşturan Dijital Benim İşim projesinde 13 ilde 140 eğitimci ile 9 bini aşkın kadın kursiyere 24 saat Dijital Okuryazarlık ve 40 saat Dijital Pazarlama eğitimleri verildi. Kadınların şiddetten korunması amacıyla geliştirilen Kırmızı Işık uygulaması, bugüne kadar toplam 372 bin kez indirildi ve 1000 aylık aktif kullanıcı sayısına ulaştı. Genç nesilleri dijital geleceğe hazırlamayı amaçlayan Yarını Kodlayanlar projesiyle 81 ilde 280 binin üzerinde çocuğa ulaşılırken, son 1 yılda elde edilen toplam sosyal değer 14 milyon TL oldu. Projeye yapılan her 1 TL’lik yatırım ile 7,7 TL değerinde sosyal fayda oluşturuldu.

Kadın çalışan oranı yüzde 43

Herkesin gelişme fırsatına sahip olduğu, kapsayıcı, eşit ve adil bir çalışma ortamı sunan Vodafone Türkiye, çalışanlarının potansiyellerini gerçekleştirmeleri için her adımda onların yanında olmaya devam etti. Toplumsal cinsiyet eşitliğini her alanda benimseyen Vodafone Türkiye’nin kadın çalışan oranı 2021-2022 mali yılında yüzde 43 olarak gerçekleşti. Tüm genç yetenek ve staj programları için teknoloji fonksiyonlarında yüzde 60, diğer fonksiyonlarda yüzde 50 oranında kadın çalışan işe alma hedefi bulunan şirket, çalışan kadın yönetici oranını geliştirmek ve cam tavanı kırmak amacıyla yaptığı çalışmalarla 2021’de yüzde 39 olan kadın yönetici oranını 2022 yılında yüzde 43’e yükseltti. Şirketin en üst liderlik ekibi olan icra kurulunda ise yüzde 50 kadın çalışan hedefine ulaşıldı.

Tedarik zincirine amaç odaklı kriterler

İş yapış şeklinde ve tedarik zinciri yönetiminde ÇSY ilkelerini esas alan operatör, bu şekilde operasyonel performansı artırmakla kalmıyor; paydaşlarıyla işbirliğini teşvik ediyor; değer zinciri ve toplum üzerinde olumlu etkiler oluşturuyor. Türkiye’deki tedarik zincirini amaç odaklı vizyonu doğrultusunda yeniden yapılandıran şirketin teklif talebi değerlendirme kriterlerinin yüzde 20’sini çeşitlilik, çevre, iş güvenliği ve sağlığı oluştururken; ihalelerde iş sağlığı ve güvenliği yüzde 10, çeşitlilik, dahiliyet ve çevre kriterlerinin her biri ise yüzde 5 olarak dikkate alınıyor.

Küresel raporlama standartlarıyla uyumlu

Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative - GRI) tarafından yayımlanan GRI Standartlarının ‘temel’ (core) seçeneğiyle uyumlu hazırlanan ‘2022 ÇSY Raporu’, şirketin imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact - UNGC) İlerleme Bildirimi olma özelliği taşırken, Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles - WEPs) ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SKA) katkısını da içeriyor.