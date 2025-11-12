Vodafone Türkiye 2025-26 mali yılı ilk yarıyıl sonuçlarını açıkladı

Vodafone Türkiye, 2025-2026 mali yılına ait ilk yarıyıl sonuçlarını açıkladı. Şirketin servis gelirleri bu dönemde 64,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Diğer yandan, faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) 23,7 milyar TL oldu.

Vodafone Türkiye, 2025-2026 mali yılına ait ilk yarıyıl (Nisan-Eylül 2025) sonuçlarını açıkladı. Şirketin servis gelirleri bu dönemde 64,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Diğer yandan, faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) 23,7 milyar TL oldu. UMS 29 (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama ile İlgili Uluslararası Muhasebe Standardı 29) etkisinden arındırılmış servis gelirleri ise 61,3 milyar TL, FAVÖK ise 27 milyar TL olarak kaydedildi. Bu sonuçlarla birlikte, şirket, mali yılının ilk yarısı itibarıyla gelir bazında en hızlı büyüyen operatör olma hedefini gerçekleştirdiğini duyurdu.

Abone sayısında artış

Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı 25,5 milyona ulaşırken, M2M (Makinelerarası İletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 31,6 milyona ulaştı. Şirketin faturalı abone sayısı 21,3 milyona yükselirken, toplam bazının yüzde 83,5’ini faturalı aboneler oluşturdu. Genişbant teknolojilerinde de müşterilerine en iyi hizmeti sunma hedefiyle çalışmaya devam eden Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı 1,4 milyon olarak gerçekleşti.

Dijital müşteri sayısı 17.8 milyon

Tüm kanallarda dijitalleşme odağıyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone’un Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17.8 milyon oldu. Vodafone’un dijital kanallarını kullanan müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise 430 milyona ulaştı. Mali yılın ilk 6 ayında, Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı 2 bin 721 oldu.

Yapılan açıklamaya göre; Vodafone, Türkiye’de en düşük müşteri kaybına (churn) sahip operatör olmayı sürdürüyor. Vodafone’un son 5 yıldır sektörde müşteri kayıp oranı en iyi operatör olduğu aktarılırken; ayrıca, geçtiğimiz yıl müşteri odaklı bir kültürel dönüşüm oluşturma hedefiyle Memnuniyet Merkezi programını hayata geçiren Vodafone Türkiye’nin, bu kapsamda yürüttüğü çalışmalarla son bir yılda müşteri deneyiminde kayda değer bir iyileşme sağladığı belirtildi.

Dijital servislerde büyüme

Vodafone Türkiye, bu dönemde dijital servislerde de önemli gelişme kaydetti. Vodafone’un yeni nesil mobil finans çözümü Vodafone Pay’in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı 9,6 milyona ulaştı. Şirketin 1.000’e yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asistanı TOBi’nin aylık tekil kullanıcı sayısı 7,6 milyon, aylık sohbet sayısı ise 24.3 milyon oldu.

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, 2025-26 mali yılı ilk yarıyıl sonuçlarını şöyle değerlendirdi: "Vodafone olarak, her bir müşterimizin en iyi deneyime ulaşması için dijital devrimin yolunu açma vizyonuyla çalışmaya devam ediyoruz. Mali yılımızın ilk yarısında servis gelirlerimiz 64,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız ise 17.8 milyona ulaştı. Müşterilerimizin bize duyduğu güvene dair en önemli ölçütümüz bizimle kalmaya devam etmeleri. Bu doğrultuda, son 5 yıldır istikrarlı bir şekilde Türkiye’de en düşük müşteri kaybına sahip operatör olduğumuz için mutlu ve gururluyuz. Diğer yandan, geçen ay yapılan 5G yetkilendirme ihalesini ülkemizin dijital tarihinde bir dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz. İhalede ödediğimiz tutarla 2025 yılında Türkiye’ye yapılan en büyük üçüncü uluslararası doğrudan yatırıma imza attık. Ülkemize uluslararası yatırım getiren tek operatör olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye’yi dijitalleşme liginde hak ettiği yere getirmek için paydaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."