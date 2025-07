Vodafone Türkiye'ye TM Forum'dan iki ödül birden

TAKİP ET

Vodafone Türkiye, yapay zekâ destekli NPS projesiyle TM Forum’dan iki ödül birden kazandı.

Vodafone Türkiye, müşteri deneyimini uçtan uca iyileştirmek amacıyla geliştirdiği ‘AI-enhanced Digital Twins for Best NPS Network’ projesinin ikinci fazıyla, telekom inovasyon platformu TM Forum’da önemli bir başarı elde etti. Proje, yaklaşık 60 aday arasında öne çıkarak ‘En İyi İş Etkisi’ (Best Business Impact) ve ‘Katılımcıların Seçimi’ (Attendees’ Choice Award) olmak üzere iki ödüle layık görüldü.

Yapılan açıklamaya göre projede; yapay zekâ algoritmaları ve büyük veri analitiği kullanılarak, geleneksel yöntemlerin ötesine geçen bir müşteri memnuniyeti analizi ve yönetimi gerçekleştiriliyor. Network tabanlı NPS (rNPS) modeliyle sorunlu lokasyonlar tespit edilerek segment bazlı aksiyon önerileri geliştiriliyor ve ses kalitesi, internet gecikme süreleri, kapsama gibi alanlarda ölçülebilir iyileştirmeler sağlanıyor. Geliştirilen birleşik platform; çağrı merkezi, pazarlama, ağ ve kurumsal ekipler arasında müşteri deneyimi (CX) odaklı bütünsel bir koordinasyon sağlıyor.

Proje kapsamında elde edilen sonuçlar arasında yüzde 48 ses kalitesi artışı, yüzde 18 kapsama iyileşmesi ve internet hız problemi yaşayan müşteri oranında yüzde 11 azalma ve NPS’te (net tavsiye skoru) yüzde 30 iyileşme yer alıyor.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yago Lopez, "Yapay zekâya yalnızca önemli bir teknoloji olarak değil; müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımız için büyük bir dönüştürücü güç olarak bakıyoruz. Amacımız, yapay zekânın sunduğu fırsatlardan tüm iş alanlarımızda en üst düzeyde faydalanmak. Milyonlarca müşterimizin her birinin kendine özel bir ürün önerisi olması için yapay zekâ ve kişiselleştirme araçlarından yararlanıyoruz. TM Forum’da aldığımız ödüllerden büyük mutluluk duyduk" dedi.