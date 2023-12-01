Vodafone'un 'Agile Hikayemiz' kitabı yeniden yayınlandı

Vodafone, yalın ve hızlı olmaya, çabuk karar almaya ve esnek olmaya dayanan 9 yıllık Agile (Çevik) yolculuğunu anlattığı ‘Agile Hikayemiz’ isimli kitabı güncelleyerek yeniden yayınladı. Yeni versiyonda, şirketin çalışanlara yeni beceriler kazandırılmasını hedefleyen Agile Koç Reskill programına da yer verildi.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, 9 yıldır başarıyla uyguladığı Agile (Çevik) çalışma modeliyle çalışan deneyiminde fark oluşturmaya devam ediyor. Operatör, Agile deneyimini anlatmak üzere ilk kez 2019’da yayınladığı ‘Agile Hikayemiz’ isimli kitabı güncelleyerek yeniden yayınladı. Yeni versiyonda Agile Koç Reskill (Agile Koç Yeni Beceri Kazandırma) programına da yer veren şirket, programla ilgili merak edilen tüm detayları ve bu konuda kazanılan öğrenimleri paylaşıyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, şunları söyledi:

“Şirketimizde çalışan deneyimine büyük önem veriyoruz. Takım arkadaşlarımızın değişen beklentilerini temel alarak organizasyonumuzu daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda odaklandığımız alanlardan biri de Agile çalışma modeli. Değişen dünyaya Agile ile uyum sağlarken, aynı zamanda bu alanda öncülük ediyoruz. Agile maceramız, 9 yıl önce teknoloji fonksiyonları içinde kurduğumuz çevik takımlarla başladı. Her bir takımda farklı uzmanlıklara sahip 10-12 kişi, hiyerarşik olmayan bir düzen içinde aynı amaç için bir arada çalışıyor, hızlı ve çevik bir şekilde çıktı üretiyor. Agile maceramız iş dünyasının da ilgisini çekiyor ve dönüşüm hikayemizi öğrenmek isteyen pek çok kurum ya da kişi oluyor. ‘Agile Hikayemiz’ kitabını yolculuğumuzu merak edenlere öğrenimlerimizle ışık tutmak amacıyla hazırladık. Kitapta, iş yapış şeklimizi Agile ile nasıl değiştirdiğimizi, uzaktan çalışma sistemine Agile ile nasıl hızla adapte olduğumuzu ve şirket içinde yeni yetkinlikleri Agile ile nasıl geliştirdiğimizi anlatıyoruz. Kitabımızın içeriğini sürekli güncelliyoruz. Agile yolculuğumuzda önemli bir kilometretaşını temsil eden Agile Koç Reskill programını da eklediğimiz yeni versiyonu iş dünyasıyla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.”

77 katılımcıyla 7 farklı konuda Reskill programı

Verilen bilgiye göre Reskill, yeni bir beceri kazandırmak, çalışanları organizasyon içinde farklı bir pozisyon için donatmak üzere yeni yetkinlikler konusunda eğitmek anlamına geliyor. Operatör, Reskill programlarıyla çalışanların yeni yeteneklerini önemli rollerde kullanmalarını sağlayarak değişimi yönetirken gelecekteki işgücü planına da yön veriyor. Bu doğrultuda, son 2 yılda, çalışanların kendi kariyer patikalarından farklı alanlarda uzmanlaşabilmesi için toplam 77 katılımcıyla 7 farklı konuda Reskill programı hayata geçirildi. Bu programlar, sanal sınıf ve online eğitim gibi farklı gelişim yöntemlerini barındıran, deneyim bazlı öğrenmeyi merkeze koyan ve özellikle gerçek vakalar üzerinde çalışarak öğrenmeyi destekleyen uzun soluklu programlar olarak tasarlandı.

Agile takım sayısı arttı

Operatörün dijital yol haritası ve teknoloji şirketine dönüşümü açısından önemli bir katalizör olan Agile dönüşüm yolculuğu, şirket içinde yayılarak devam ediyor. Şirketin Agile koç takımı, mevcut Agile takımların çevikliklerini artırmak için pek çok aksiyon alıyor. Pandemi süresince ve sonrasında çevikliğin değişime hızlı adapte olabilmeyi kolaylaştırması, organizasyon genelinde farkındalık oluşturdu. Destek verilen takım sayısı 72 iken, destek bekleyen yaklaşık 25 yeni takım daha ortaya çıktı.

Hedef, yetkin koçlar yetiştirmek

Şirket içinden yetişmiş Agile koçların şirketi ve telekomünikasyon sektörünü tanımasının avantajları, ilk Agile koçlarla birlikte deneyimlendi. Buradan hareketle, Agile koç takımının yetkinliğini şirket içine de yaymak amacıyla bir Reskill programı oluşturulmasına karar verildi. Programla, organizasyonda ortaya çıkan Agile koç ihtiyaçlarına hızla cevap verilmesi, Agile kültürünün şirket içine daha fazla yayılması ve potansiyel Agile koç adaylarının yetiştirilmesi hedeflendi. Reskill programı, program için seçilen adayların Agile koç olduklarında ihtiyaç duyacakları tüm yetkinlikleri onlara kazandıracak ve bilgiyi içselleştirerek bu yetkinlikleri kullanmalarını sağlayacak şekilde tasarlandı.

Bugüne kadar 8 kişi mezun oldu

Toplam 4 aşamadan oluşan Reskill programının ilk iki aşamasında, Agile’in detaylı aktarıldığı ‘Agile’ın Temelleri’ ve Vodafone’un çalışma modelinin detaylandırıldığı ‘Vodafone Çalışma Modeli’ ele alınıyor. Sonrasında bir Agile koç için gereken tüm yetkinlik ve bilgilerin aktarıldığı ‘Agile Yetkinlik Gelişimi’; devamında ise uzun bir süreye yayılan, her bir Reskill adayının bir Agile koç ile mentor-menti şeklinde eşleştiği “İş Başında Öğrenme” süreci uygulanıyor. Programdan bugüne kadar 8 Vodafone çalışanı mezun oldu.

Operatörün ‘Agile Hikayemiz’ kitabına cms.vodafone.com.tr/static/files/23-09/08/book-file-vodafone.pdf adresinden ulaşıldığı belirtildi.