Vodafone'un desteklediği kız futbolcular, ünlü isimlerle penaltı atışı yaptı

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı oyuncuları, Vodafone Park’ta düzenlenen penaltı atma mücadelesinde ünlü oyuncular Erkan Kolçak Köstendil ve Müge Boz ile bir araya geldi.

Verdiği desteklerle kadın futbolunun gelişmesine katkıda bulunan Vodafone, Erkan Kolçak Köstendil ve Müge Boz’un katılımıyla Vodafone Park’ta bir organizasyon düzenledi. Etkinlikte Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncuları ve ünlü isimler penaltı atma mücadelesinde karşı karşıya geldi. Etkinliğe BJK Kadın Futbol altyapısına seçilen kız futbolcular da katıldı. Ceza sahası içinde sırayla penaltı atışı yapan takımlar, en yüksek puanı almak için kıyasıya yarıştı. Heyecanın doruk noktaya çıktığı challenge’ı (meydan okuma) Müge Boz’un takımı kazandı.

Penaltı challenge’a katılmaktan keyif aldığını belirten Erkan Kolçak Köstendil, “Futbol, erkek oyunu değil, mücadele oyunudur ve kadınlar bizden çok daha iyi mücadele ediyorlar” diye konuştu.

Müge Boz ise, “Kadınlara fırsat verilirse birçok alanda büyük başarılara imza atabileceklerine inanıyorum. Birbirimizi desteklemek ve ilham vermek için el ele yürümeliyiz. Bugün bu çalışkan ve azimli kadınlarla beraber futbol çatısı altında birleştiğim için çok mutluyum” cümlelerine yer verdi.