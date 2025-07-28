Vodafone'un ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda yerli kapasite konuşuldu

Vodafone, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) koordinasyonunda düzenlenen çalıştaya ev sahipliği yaptı. Yerli üretim potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen çalıştayda, HTK üyesi firmalarla bir araya gelerek karşılıklı görüşmeler gerçekleştirildi. 5G için belirlenecek yükümlülüklerin dengeli bir şekilde getirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Vodafone, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) koordinasyonunda düzenlenen çalıştaya ev sahipliği yaptı. HTK üyesi firmalar ile işletmeciler arasında iş birliğini geliştirmek ve yerli üretim potansiyelini daha etkin değerlendirmek amacıyla düzenlenen çalıştayda, HTK üyesi firmaların temsilcileri ile operatörün teknik ve satın alma ekipleri karşılıklı görüşmeler gerçekleştirdi. Çalıştayda, 5G için belirlenecek yükümlülüklerin dengeli bir şekilde getirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Etkinliği değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, "Şirket olarak, ülkemizin dijital geleceğine yön verecek yatırımlarda yerli üretimi desteklemeyi önemli görüyoruz. 5G ihalesi yaklaşırken, 5G’ye ilişkin yükümlülüklerin ülkemizin uzun vadeli dijital vizyonu doğrultusunda ve sektör gerçeklerini gözeten dengeli bir şekilde belirlenmesi önem taşıyor. Gelişen teknolojiler, sektör ihtiyaçları ve uluslararası uygulamalar da dikkate alınarak yerli ürün ekosisteminin güçlendirilmesi ve tüm paydaşların kazanacağı sürdürülebilir bir yapının kurulması amacıyla mevcut yaklaşımın gözden geçirilmesi gerekiyor. HTK çalıştayının sektörümüz ve 5G çalışmalarına ışık tutacağını ve ürün envanterini ortaya koyarak tüm taraflar için netlik oluşturacağını öngörüyoruz. 5G’ye yönelik stratejik hedeflere katkı sağlamasını amaçladığımız bu çalıştayda görüşülen konular doğrultusunda yerli ekosisteme ilişkin bir sonuç raporu da hazırlanarak Bakanlığımızın ve BTK’nın bilgisine sunulacak."

Hasan Süel, Vodafone’un yerlilikle ilgili yaklaşımını ise şöyle özetledi: "Şirket olarak, yerli teknolojilerin gelişimini stratejik öncelik olarak görüyoruz. Katma değerli ürün geliştiren yerli üreticilerle iş birliklerine açığız. Teknik yeterlilik, kalite, sürdürülebilirlik ve ticarileşebilirlik bizim için temel kriterler. Bu temel kriter çerçevesinde olabildiğince tüm alım süreçlerimize yerli ekosistemde yer alan üreticileri satın alma süreçlerine dahil etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ülkemizde yerli ekosistem gelişimi için bütüncül bir politika ve düzenleme zeminine ihtiyaç var. Operatörlere tek taraflı yükümlülük yerine, sanayi-politika iş birliği ve teşvik odaklı kamu politikalarını savunuyoruz. Yüksek yerli oranı hedeflerinin, tedarik güvenliği ve ağ kalitesiyle dengeli şekilde kurgulanması gerektiğine inanıyoruz."