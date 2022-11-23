Vodafone ve Fut Esports'tan yeni ortaklık

Oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biri olan Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone altında, Türkiye’nin önde gelen espor kulüplerinden FUT Esports ile yeni bir işbirliğine imza attı.

Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone ile espor ve oyun pazarında gerçekleştirdiği işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. Operatör, Türkiye’nin önde gelen espor kulüplerinden FUT Esports’un ana sponsoru oldu. Sponsorluk kapsamında Avrupa’nın en büyük gaming house’larından biri olan FUTHOUSE’ta bir stüdyo açacak olan operatör, FUT Esports ile birlikte 2023’te 5G üzerinden oyun turnuvası da düzenleyecek. Vodafone FreeZone ve FUT Esports iş birliğinin detayları, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ve FUT Esports Kurucu Ortağı Cesur Sünnetçioğlu’nun katılımıyla düzenlenen toplantıda aktarıldı. Toplantı sırasında Vodafone Metaverse Mağaza’da eşzamanlı olarak toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantı Decentraland’de yani sanal evrende yapılan ilk canlı hibrit basın toplantısı oldu.

“Espor pazarına yaklaşık 45 milyon TL’lik yatırım yaptık”

Oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biri olduklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Markamızla 6 yıl önce adım attığımız espor pazarına yaklaşık 45 milyon TL’lik yatırım yaptık. Önümüzdeki 5 yılda yatırımlarımıza devam etmek istiyoruz. Esporu destekleyen marka olarak baktığımızda, sektörümüzde birinci sıradayız. Operatör olarak müşterilerimiz için sunduğumuz Gamer ek paketleri, hem de yeni gelen genç müşterilerimize sunduğumuz FreeZone Gaming portföyümüz ile gençlere internetinden yemeyen uygulamaların yanı sıra her ay oyun dünyasına ait hediyeler kazanma şansı sağlıyoruz. İnternetten yemeyen uygulamalar özelinde düşük ping garantisi veriyoruz. Gaming portföyümüzle 2018 yılından bu yana 1 milyonu aşkın kullanıcıya ulaştık. Gaming uygulamaları için verdiğimiz tarifelerine ek GB’ların yanı sıra tarifeye gelen müşterilere birçok oyun platformunda geçerli seçkin oyun içi faydalar sağlıyoruz” dedi.

Şahin sözlerini şöyle sonlandırdı: “2018’den bu yana yaklaşık 5 milyon TL değerinde destek verdik. Şimdi de FUT Esports işbirliğiyle espora yaptığımız katkılara bir yenisini daha ekliyoruz. Ana sponsoru olduğumuz takım, 11 farklı espor branşında onlarca sporcusu ile sadece Türkiye’de değil global anlamda da aktif ve kapsamlı espor kulüplerinden biri. Takım iş birliğiyle sponsorluk alanımızı genişletip tek bir oyuna değil birçok oyuna ve dolayısıyla daha geniş bir oyuncu kitlesine ulaşmış oluyoruz. Bu vesileyle, tüm gamer’ları FreeZone avantajlarından yararlanmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Cesur Sünnetçioğlu: “Hep daha önce ulaşılamamış başarıları hedefledik”

FUT Esports Kurucu Ortağı Cesur Sünnetçioğlu, “2014 senesinde içerik üretimiyle başlayan 2016 senesinde espora adım atmamızla devam eden hikayemizde hep en tepeyi, hep daha önce ulaşılamamış başarıları hedefledik. Kısa bir süre içinde 7 farklı branşta 35 şampiyonluk kazandık Ülkemizi dünyanın 19 farklı ülkesinde, 25 farklı şehrinde gururla temsil ettik. Her sene yeni hayaller kurduk, bu hayalleri kendimize hedef belirledik ve belirlediğimiz hedefleri birer birer gerçekleştirdik. Artık göğsümüzde bilindik global bir markayla çok daha büyük hayallerimiz, çok daha büyük hedeflerimiz var. Kendimize dünyanın en iyi 10 espor kulübünden biri olma hedefi koyduk. Eylül ayında VALORANT ekosisteminde Avrupa, Orta Doğu ve Afrika kısaca EMEA bölgesinde yer almaya hak kazanan 10 espor kulübünden biri olduk. Vodafone’un da desteği ile belirlemiş olduğumuz hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. 8 senelik geçmişimizde ömür boyu unutmayacağımız zaferler yaşadık. Bu mükemmel ekibin yanında artık dilimizden anlayan, sektörü bizim kadar iyi bilen global ve çok güçlü bir marka var. 7’den 70’e herkesin gurur duyacağı başarılara imza atmak ve ülkemize, gençlerimize katkı sağlayacak projeler üretmek için sabırsızlanıyoruz. Ortaklığımız hayırlı olsun” dedi.

Esporda önemli işbirliklerine imza attı

Operatör, espor alanında bugüne kadar pek çok sponsorluk gerçekleştirdi. 2017’de esporun güçlü takımlarından Bahçeşehir SuperMassive Esports iş ortaklığıyla ilk adımını atan operatör, 2018’de Riot Games ile daha kapsamlı ve büyük bir adım atarak, Türkiye’deki en büyük profesyonel espor ligi Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’ne isim sponsoru oldu. 2019 sonunda Türkiye Espor Federasyonu’nun düzenlediği ilk resmi espor turnuvası TESFED Türkiye Kupası’na ismini veren şirket, 2021’de oyun portföyüne Riot Games’in mobil oyunu Wild Rift’i kattı. Aynı yıl Lokum Games ile beraber Zula FreeZone CUP 2021’i gerçekleştiren şirket, 2022’nin ilk aylarında ise Free Fire 5G Turnuvası’nı düzenledi.

Ayrıca şirketten Decentraland’de açtığı Vodafone Metaverse Mağaza ile hem Vodafone Grubu ülkeleri arasında metaverse’te mağaza açan ilk ülke hem de Türkiye telekom sektöründe metaverse’te mağaza açan ilk operatör olduğunu bilgisi paylaşıldı. Açıklamaya göre kullanıcılar, mağazayı ziyaret ettiğinde operatörün ürün ve hizmetlerine yeni nesil bir dijital deneyimle ulaşırken, aynı zamanda metaverse dünyasını keşfetme imkânına sahip oluyor.