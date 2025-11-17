Vodafone yeni nesil 5G çözümlerini, MEXT'te iş dünyasıyla buluşturuyor

Vodafone Business, 5G Özel Mobil Şebekesini kurduğu MEXT Teknoloji Merkezi’ndeki alanını, akıllı perakende, akıllı şehircilik, akıllı ulaştırma gibi yeni teknoloji çözümleriyle zenginleştirerek iş dünyasının kullanımına sundu.

Vodafone Business, 5G tabanlı ürün ve servislerini iş ortağı olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından kurulan MEXT Teknoloji Merkezi’nde işletmelerle buluşturuyor. MEXT’te yer alan Vodafone Business Teknoloji Deneyim Alanı, yenilenen yapısı ve genişleyen çözüm ekosistemiyle ülke sanayisinin dijitalleşmesini sağmaya devam edecek. MEXT Teknoloji Merkezi’ndeki Vodafone Deneyim Alanı’nın tanıtım toplantısına Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, MESS Genel Sekreteri Fatih Ay, MEXT Genel Müdürü Efe Erdem ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu katıldı.

Toplantının açılışında konuşma yapan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, Vodafone Business’ın geliştirdiği çözümlerle ülkemizin sanayisi ve ekonomisinin dijital dönüşümüne destek verirken iş dünyasına geleceğin iş modellerini sunduğunu söyledi. "Bu kapsamda sanayinin dijital dönüşüm merkezi MEXT’le olan iş birliğimizde yeni bir dönemi başlatıyoruz" diyen Kestioğlu, konuşmasına şöyle devam etti: Beş yıl önce MEXT’te Türkiye’nin ilk 5G Özel Mobil Şebekesini kurduk. O günden bu yana, üretimin ve hizmet sektörlerinin geleceğini şekillendiren pek çok çözümü şirketlerle buluşturduk. Şimdi bu iş birliğini bir adım ileri taşıyoruz. MEXT’te bulunan Vodafone Business Teknoloji Deneyim Alanı’nı yenileyerek akıllı perakende, akıllı şehircilik, akıllı ulaştırma gibi yeni deneyim alanlarıyla zenginleştirdik.

Yeni alanlarımızla birlikte işletmelere üretimde verimlilik, enerji yönetiminde sürdürülebilirlik ve süreçlerinde dijital çeviklik sağlayacak deneyimler sunuyoruz. Bu kapsamda Vodafone’un Red Enerji platformu; enerji tüketimi, iklimlendirme, aydınlatma ve hava kalitesi takibi gibi alanlarda veri odaklı yönetim imkânı sunarken, Görüntü İşleme Çözümleri de üretim, perakende ve şehir yönetiminde veri analitiğiyle desteklenen akıllı karar süreçlerini mümkün kılıyor. 5G teknolojisiyle desteklenen Kablosuz Sabit Ağ (FWA) ise fiber altyapının bulunmadığı bölgelerde belirli kapasitelere kadar hızlı ve güvenli bağlantı imkânı sunuyor. İş sürekliliği perspektifinden, FWA çözümü yedekli bağlantı senaryolarına uygun yapısıyla kurumlara kesintisiz hizmet sağlarken, hızlı kurulum özelliğiyle de çeviklik kazandırıyor. Teknoloji ile yarını tasarlamak isteyen tüm şirketleri deneyim alanımıza bekliyoruz. Platform olarak şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarında yanlarında olmaya devam edeceğiz."

MESS Genel Sekreteri Fatih Ay ise açılışta yaptığı konuşmada şu mesajları verdi: "Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası olarak MEXT’İ 5 sene önce, üretimde dijital ve yeşil dönüşümü hızlandırmak ve sanayimizi ileriye taşımak amacıyla kurduk. Bugün itibariyle, sanayicimiz MEXT’te yapay zekâ projelerini de hayata geçirebiliyor. Sanayimizin verimliliğini ve rekabet gücünü artırmayı hedefleyen MEXT, ülkemizin en kapsamlı teknoloji merkezi konumundadır. Vodafone Business ile MEXT’in kuruluşundan bu yana devam eden stratejik iş birliğimizi, 5G altyapısı sayesinde artık farklı bir seviyeye taşıyoruz. Üretim hatlarında 5G teknolojisi kullanımıyla artık veriler gerçek zamanlı analiz ediliyor, makineler daha güvenli, esnek ve verimli bir şekilde çalışabiliyor. Dolayısıyla, MEXT olarak Vodafone Business ile birlikte sanayimizi 5G altyapısı ve yapay zekânın gücüyle, daha akıllı, hızlı ve veriye dayalı bir üretim altyapısına kavuşturuyoruz."

Her sektörün ihtiyacına özel çözümler

Etkinlik kapsamında "5G ile Sektörlerin Dönüşümü" başlıklı bir panel de düzenlendi. Panelde OYAK Çimento ve CIMPOR Global CTO & Yönetim Kurulu Üyesi Berkan Fidan, Nestle CDO’su Samet Çokyaşar, Deloitte Uluslararası Telekomunikasyon Uzmanı Dieter Trimmell görüşlerini paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre platform, merkezdeki teknoloji deneyim alanında yer alan yeni çözümleriyle dijital sanayinin geleceğine yön veriyor. Daha önce merkezi 5G özel ağ (MPN) ile donatan ve "Deneyim Alanı"nda IOT ve bulut teknolojisi ile farklı sektörlerde hayata geçirilen çözümleri tanıtan platform, çok sayıda yeni çözüm ve ürünü iş dünyasının kullanıma sundu. Red Enerji, görüntü işleme tabanlı akıllı şehir çözümleri, siber güvenlik gibi birçok yenilik, MEXT ziyaretçilerine canlı senaryolar üzerinden deneyimlenebiliyor.