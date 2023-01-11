Vodafone, yenilenebilir enerjiyle Kapsam 2 emisyonlarını sıfırladı

Vodafone Türkiye, enerji verimliliği alanındaki çalışmalarıyla çevresel performansını geliştirmeyi sürdürüyor. 2021-2022 mali yılında bir önceki mali yıla göre mobil veri başına tüketilen enerji miktarını yüzde 26 azaltan şirket, 12 veri merkezi, 16 ofis binası ve 25 binden fazla baz istasyonunda tüketilen 575.930 MWh elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin ederek Kapsam 2 emisyonlarını sıfırladı.

Vodafone Türkiye, enerji verimliliğine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Şirket içinde ve dışında uyguladığı çözümlerle enerji tasarrufunu artırmayı hedefleyen Vodafone Türkiye, 2021-2022 mali yılında bir önceki yıla göre mobil veri başına tüketilen enerji miktarını yüzde 26 azalttı. Diğer yandan, baz istasyonu ve birim veri başına sera gazı yoğunluğunu yüzde 99 azaltan şirket; 12 veri merkezi, 16 ofis binası ve 25 binden fazla baz istasyonunda tüketilen 575.930 MWh elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin ederek Kapsam 2 emisyonlarını sıfırladı. Şirket, 2021-2022 mali yılı itibarıyla yenilenebilir enerji üretim miktarını yüzde 49 artırarak toplam 1.047 MWh elektrik üretti.

Enerji Verimliliği Haftası vesilesiyle açıklamada bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi: “Şirket olarak, enerji ihtiyacımızı yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamaya, enerji tüketimini düşüren teknolojilere yatırım yapmaya önem veriyoruz. Toplam enerji tüketimimizin yüzde 96’sını oluşturan baz istasyonları ve teknoloji merkezlerimizin enerji verimliliğini sürekli olarak iyileştirmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Tüm emisyon noktalarımızda IREC sertifikalı yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanıyoruz. Enerji verimliliği çalışmalarımız kapsamında daha verimli şebeke ekipmanı tedarik etmeye, daha düşük enerjili güç ve soğutma teknolojileri kurarak enerji talebini azaltmaya, eski ekipmanları değiştirerek enerji kullanımını azaltmaya odaklanıyoruz. Çevresel hedeflerimize ulaşma yolunda belirlediğimiz aksiyon hiyerarşisindeki en öncelikli konu, enerji verimliliği projeleri aracılığıyla enerji tüketiminin ve buna bağlı karbon emisyonlarının azaltılması. Esenyurt, Tuzla, İzmir, Ankara ve Adana’da bulunan ana teknoloji merkezlerimiz ve yaklaşık 25 bin baz istasyonumuzda enerji yönetimini ‘sınıfının en iyisi’ ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi doğrultusunda gerçekleştirerek Vodafone Grubu içinde baz istasyonları ve ana teknoloji merkezlerinin tamamında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ni devreye alan ilk ülke olduk. Kapsam 2 emisyonlarımızı yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımı sayesinde sıfırladık. Net sıfıra geçişimizin bir parçası olarak, güneş panelleri gibi çözümlerle kendi operasyon bölgelerimizde kendi yenilenebilir enerjimizi üretmeye öncelik veriyoruz. Diğer yandan, enerji verimliliği sağlayan dijital ürün ve servislerimizle, müşterilerimizin tasarruf etmesine ve karbon ayak izlerini azaltmasına katkıda bulunuyoruz. Vodafone olarak, dijitalleşmenin gücünü kullanarak enerji tasarrufu konusunda değer katan çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.”

Güneş enerjisi kullanıyor

Vodafone Türkiye Esenyurt Teknoloji Merkezi’nde 3,2 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen çatı tipi güneş enerjisi sisteminin, 475 kWh kurulu güçle Türkiye’de ve Vodafone Grubu ülkeleri arasında bir teknoloji merkezinde kurulan en büyük kapasiteli güneş enerjisi sistemi olma özelliği taşıdığı belirtildi. Vodafone Türkiye, 2021-2022 mali yılında 472,9 MWh enerji üreten sistemle 306,5 ton karbon salımının önüne geçti. Şirket, 2023 yılının ilk çeyreğinde yapacağı ilave güneş enerjisi yatırımlarıyla yıllık 600 MWh’den fazla elektrik enerjisini yenilenebilir sistemlerden elde etmeyi hedefliyor.

Hibrit araçlarla enerji tasarrufu

Kapsam 1 dahilinde ele aldığı enerji tüketiminin yüzde 67’si araç yakıtlarından kaynaklanan Vodafone Türkiye, şirket araçlarından kaynaklanan emisyonları azaltmak amacıyla 2021-2022 mali yılında bir çalışma başlatarak filosunun bir bölümünü hibrit araçlarla değiştirdi. Bu çalışma sonucunda, hibrit araçlarla kilometre başına 3 ton, toplamda 67 ton karbon emisyonu tasarrufu sağlandı.

İklimlendirmeye yapay zekâ desteği

Vodafone Türkiye, teknoloji merkezlerinin iklimlendirme altyapılarını Yapay Zekâ Destekli Dijital Termal Yönetim Uygulaması ile yönetiyor. Bu uygulamayla ortam sıcaklığı takip ediliyor, sistemlerin soğutma ihtiyacı belirlenerek iklimlendirme ünitelerinin verimli aralıkta çalışması sağlanıyor. Bu sayede teknoloji merkezlerindeki Güç Kullanım Verimliliği (PUE) parametresini yüzde 10 iyileştiren şirket, iklimlendirme altyapısında ortalama yüzde 30 enerji tasarrufu sağlayarak yılda 8 GWh’in üzerinde enerji tasarrufu elde ediyor.

Diğer yandan, Değişken Frekanslı Sürücü (VFD) uygulamasıyla açık-kapalı çalışan iklimlendirme ünitesi fanlarını değişken kapasitelerde ve maksimum verimlilik için sınırlandırılmış aralıklarda çalıştırarak enerji verimliliği sağlayan şirket, bugüne kadar 4 veri merkezinde hayata geçirdiği bu uygulamayla yılda yaklaşık 1.100 MWh enerji tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

Agile Enerji Tasarruf Programı kapsamında her sahasında enerji kullanım verimliliğini ölçümleyen şirket, sürekli yeni çözüm ve denemelerine devam ettiği yapay zekâ ile kontrol edilen algoritmalar sayesinde 4G sahalarında yıllık 7,5 GWh’e varan enerji tasarrufu sağlıyor.

Tarımsal verimliliği artırıyor

Vodafone Türkiye, Dijital Tarım Çözümü ile tarımda verimlilik artışı ve tasarruf sağlıyor. Türkiye genelinde zeytin, domates, kiraz, çilek, patates gibi çok çeşitli mahsul üreticilerine fayda sağlaması amacıyla kurulan Dijital Tarım İstasyonu sayısı 27’ye ulaştı. Bu istasyonların kapsadığı alanlarda 12 bin 700 üreticiye hizmet verilerek toplam 57 milyon TL’lik ekonomik katkı gerçekleştirildi. Bu rakamın 23 milyon TL’si dijital tarım istasyonunun sağladığı anlık uyarılar ile gübreleme, ilaçlama ve sulamanın doğru zamanda yapılmasının oluşturduğu maliyet azalışından, 34 milyon TL’si ise toprak, hava ve zararlılarla ilgili Dijital Tarım İstasyonu sensörlerinden alınan verilerin düzenli analiz edilip hastalık ve mahsul kaybına karşı önceden aksiyon alınmasının oluşturduğu rekolte artışından geldi.

Akıllı sistemlerle tasarruf sağlıyor

Vodafone Türkiye, Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında sunduğu çözümlerle, müşterilerinin yaklaşık 990 bin ağaç dikimine eşdeğer toplam 158 bin 552 ton karbon emisyon tasarrufu yapmasına destek oldu. Şirket, sunduğu Akıllı Sayaçlar ile tüketimin uzaktan optimize edilerek enerji tasarrufu sağlanmasını mümkün kılarken, elektrikli şarj istasyonlarına yönelik sunduğu IoT donanımıyla sürücülerin uygun EV şarj noktasına yönlendirilerek geleneksel otomobillere kıyasla daha düşük emisyon salımına sahip elektrikli araçların yaygınlaşmasını destekliyor.

Elektrik tüketimini düşürüyor

Vodafone, elektrik tüketimini yüzde 30’a kadar azaltan Red Enerji çözümüyle, işletmelerin enerji tüketimini anlık olarak raporlayıp kontrol etmelerine yardımcı oluyor. Red Enerji çözümü; elektrik tüketen cihazların enerji takibinin yapılmasına, şubeler ve makineler arası karşılaştırmalı raporlamaların alınabilmesine, makinelerin güncel ve geçmişe yönelik enerji tüketiminin uzaktan izlenebilmesine, reaktif enerji takibi ve alarm sistemleri ile istenmeyen tüketimlerin önüne geçilebilmesine yardımcı oluyor.

Enerji takımı kurdu

Vodafone Türkiye’de enerji yönetimi yaklaşımına Enerji Yönetimi Sistemi (EnYS) Politikası ve Enerji Takımı yön veriyor. Birçok farklı birimden çalışanların oluşturduğu Enerji Takımı, dünyadaki enerji yönetimi trendlerinin takibinden, bu trendlere uyumdan ve enerji politikalarının işleyişinden sorumlu bulunuyor. Bu ekip, Vodafone Grubu’nun 2040 Net Sıfır Emisyon hedefi başta olmak üzere, iklim krizi ve karbon yönetimine dair hedefler belirlenmesinde ve aksiyonların uygulamaya koyulmasında rol oynuyor.