Voleybol Şenliği'nde 800 çocuk buluştu

Nilüfer Belediyesi'nin BAL-GÖÇ ile birlikte Cumhuriyet'in 100. yıl anısına düzenlediği, 'Mini Voleybol Şenliği' 10-11 yaş grubundaki 800 çocuğu sporla buluşturdu.

Voleybol Şenliği'nde 800 çocuk buluştu
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Nilüfer Belediyesi’nin BAL-GÖÇ ile birlikte Cumhuriyet’in 100. yıl anısına düzenlediği, ’Mini Voleybol Şenliği’ 10-11 yaş grubundaki 800 çocuğu sporla buluşturdu.

Cumhuriyet’in 100. yılı Nilüfer’de kültürden spora bir çok alanda düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. 100. yıl kutlamaları çerçevesinde Nilüfer Belediyesi, BAL-GÖÇ ile birlikte ’Mini Voleybol Şenliği’de düzenledi. Nilüfer Belediyesi Yüzüncüyıl Spor ve Gençlik Merkezi’nde 13-14 Kasım tarihlerinde düzenlenen Voleybol Şenliği’ne 2012-2013 doğumlu 800 öğrenci katıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Toplam 20 kulübün sporcuları ile yer al şenliğe katılan çocuklar sporla iç içe 2 gün yaşadı. Renkli geçen şenliğin sonundaki törene Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer ve BAL-GÖÇ yöneticileri katıldı. Öğrencilere katılım belgesi verildi.