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Volkan Başkan söz verdi ve tesisler başladı

Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala büyük bir bilmeceye dönüşen Silivrispor konaklama tesisleri için Belediye Başkanı Volkan Yılmaz devrede. Tesis temelleri atılmaya başlandı.

Volkan Başkan söz verdi ve tesisler başladı
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TFF Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden ve geçtiğimiz sezon grubunda şampiyon olan, akabinde oynanan Play-Off maçlarının son ayağında profesyonel ligin kapısından dönen Silivrispor’un tesisleri taşınıyor. Silivri Stadı içinde bulunan ve tüm oyuncu teknik ekibin konaklama, yemek ve toplantı ihtiyaçlarının karşılandığı tesisler yeni yerine taşınıyor. Müjdat Gürsu Stadı’nın hemen arkasında bulunan belediyeye ait arazi içine yapılacak olan tesislerde yine öncekinde olduğu gibi oyuncuların ve teknik ekibin konaklayabileceği odalar, yemekhaneler, toplantı salonları, çamaşırhaneler bulunacak. Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatları doğrultusunda yapılan çalışmaların da yeni sezona yetiştirileceği bildirildi.

YILMAZ VE DURU İNCELEMEDE BULUNDU
İhalesi tamamlanan ve yüklenici firmaya yapımı için verilen Boğluca Gezi ve Dinlenme Alanı bölgesinde (Müjdat Gürsu Stadı arkası) spor yatırımları kapsamında Silivrispor için bir tesis yapılıyor. Konuyla ilgili Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivrispor Kulüp Başkanı Akgün Duru birlikte bulundular.
 

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Sporturk/ Engin Akın

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