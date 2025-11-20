Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Galatasaray’ın durumu bizi ilgilendirmiyor. Kimin oynayıp oynamayacağı. Osimhen oynayacak mı? Abdülkerim oynayacak mı? Bir sürü söylenti var ama gerçekten hiç onlara bakmıyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Gençlerbirliği, hazırlıklarını sürdürdü. Başkent ekibinin basına açık gerçekleştirdiği antrenman öncesinde Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray’ın oyununu az çok tahmin edebiliyoruz"

Galatasaray maçının kendileri için çok güzel bir maç olacağını aktaran Volkan Demirel, Galatasaray’ın kazanmak isteyeceğini ve Türkiye’nin en iyi kadrolarından birine sahip olduğunu söyledi. Demirel, "Göztepe maçı belki skor olarak kötü bitti ama ben oyun olarak çok fazla bir şey anlatamadım. Ona rağmen oyuncuların bize inancıyla iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Başakşehir maçında da Göztepe maçının devamı geldi. Hem iyi oyun geldi hem de skor geldi. Başakşehir maçındaki oyundan çok memnunum. Antalya’da fiziksel anlamda kendimizi yukarı çekecek bir planlama yaptık. Önüme ılımlı ve olumlu bakıyorum. Galatasaray maçının da bizim için çok değerli olduğunu, rakibimize saygı duyduğumuzu ama puan ya da puanlar almak için orada olacağımızı şimdiden kamuoyuna duyurmak istiyorum. İstediklerimizi yapmaya çalışan bir takım var. Galatasaray’ın oyununu az çok tahmin edebiliyoruz. Galatasaray’ın başındaki Okan Hoca’ya karşı oynamışlığım var. Planladığımız bir durum var. İnşallah bu planı sahaya en iyi şekilde yansıtacağız" diye konuştu.

"Galatasaray’ın durumu bizi ilgilendirmiyor"

Devam eden bahis soruşturmalarından dolayı Galatasaray’da yaşanan sol bek kriziyle ilgili bir soruyu da cevaplayan Demirel, şöyle konuştu:

"Galatasaray’ın durumu bizi ilgilendirmiyor. Kimin oynayıp oynamayacağı. Osimhen oynayacak mı? Abdülkerim oynayacak mı? Bir sürü söylenti var ama gerçekten hiç onlara bakmıyorum. Elimdeki kadroyla Galatasaray’a karşı nasıl bir plan uygularım, nasıl onlara karşı etkili olurum diye düşünüyorum. Elimdeki kadroyla da bunu en iyi şekilde yapacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.