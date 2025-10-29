Volkan Demirel: 'Gençlerbirliği ruhunu iliklerime kadar hissettim'

Gençlerbirliği’ne imza atan Teknik Direktör Volkan Demirel, "Gençlerbirliği’ni dışardan çok iyi biliyordum ama içeri girdikten sonra bir ruhu yansıttığını iliklerime kadar hissettim. Bu, İlhan Cavcav ruhu" dedi.

Gençlerbirliği’nde görevden ayrılan Hüseyin Eroğlu’nun yerine Volkan Demirel getirildi. Demirel için Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde imza töreni düzenlendi. İmza törenine Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Kaya da katıldı.

"Gençlerbirliği ruhunu iliklerime kadar hissettim"

İmza töreninde konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel ise, "Bana bu imkanı verdikleri için hem başkanımız hem yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Gençlerbirliği’ni dışarıdan çok iyi biliyordum ama içeri girdikten sonra bir ruhu yansıttığını iliklerime kadar hissettim. Bu, İlhan Cavcav ruhu. 25 senelik bir tesis burası ve 25 sene önceki vizyonla şu anki tesis güncel haliyle futbol için çok uygun. Rahmetli İlhan Cavcav Başkanıma da buradan rahmet diliyorum ailesine selamlarımı iletiyorum. Burada olmaktan çok mutluyum" diye konuştu.

İmza töreninin ardından Cumhuriyet Bayramı ve Volkan Demirel’in geçmiş doğum günü için pasta kesildi. Demirel, takımın başında ilk antrenmanına çıktı.