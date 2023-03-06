Volkan Demirel, Kasımpaşa-Antalyaspor maçını tribünden izledi

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti.

Volkan Demirel, Kasımpaşa-Antalyaspor maçını tribünden izledi
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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında sahasında Antalyaspor’u konuk etti. Bu müsabakayı deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Hatayspor’un Teknik Direktörü Volkan Demirel de tribünden izledi. Demirel, Hatayspor’un ligden çekilmesinin ardından Antalyaspor’a sezon sonuna kadar kiralanan genç forvet Bertuğ Yıldırım’ı yakından takip etti. Kasımpaşa taraftarları karşılaşma öncesinde Volkan Demirel’i alkışladı.

Öte yandan eski milli futbolcu Ümit Karan da karşılaşmayı stadyumdan izledi.