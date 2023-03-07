Volkan Demirel, Pendikspor-Tuzlaspor mücadelesini tribünden takip etti

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında oynanan Pendikspor, Tuzlaspor karşılaşmasını tribünden izledi.

Volkan Demirel, Pendikspor-Tuzlaspor mücadelesini tribünden takip etti
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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında oynanan Pendikspor, Tuzlaspor karşılaşmasını tribünden izledi.

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Pendikspor, Tuzlaspor’u konuk etti. Mücadeleyi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrasında ligden çekilen Hatayspor’un Teknik Direktörü Volkan Demirel tribünden takip etti.

Öte yandan Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar da karşılaşmayı tribünden izledi.