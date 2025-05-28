Volkan Malkoç: 'Silivrispor'da Başarı Çıtasını Yükselttik'

Silivrispor Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Malkoç, yaklaşan genel kurul öncesinde kulübün son dönemdeki performansını değerlendirdi. Malkoç, Silivrispor’un hem sportif hem de kurumsal anlamda önemli mesafeler kat ettiğini belirterek, kulübün temsil gücünün artırıldığını ifade etti.

“Silivrispor'u en iyi şekilde temsil ettik, başarı çıtasını bir üst noktaya taşıdık,” diyen Malkoç, genel kurul sürecinin Silivri ve Silivrispor için hayırlı olması temennisinde bulundu. Yeni yönetime de başarı dileklerini ileten Malkoç, “Yeni görev alacak tüm arkadaşlara da başarılarının devamını dilerim,” şeklinde konuştu.