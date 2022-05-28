Volkan Yaran, İstanbul’un Yeteneği seçildi

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 vizyon hedefleri doğrultusunda hazırlanan Öğretmeniyle Güzel İstanbul Projesi kapsamında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü alanında farklılık oluşturulan ve bu yeteneklerini, farklılıklarını öğrencilerine, okul ortamına yansıtan, etkileyen öğretmenleri belirledi. Ayın yeteneği, hobisi ve fotoğraflarının belirlendiği bu çalışma öğretmenler arası dayanışmayı, iş birliğini artırarak; ilimizde görev yapan öğretmenlerin sosyal, sportif, kültürel anlamda gelişimini sağlamakta.

YARAN, İL MEM TARAFINDAN İSTANBUL'UN YETENEĞİ SEÇİLDİ

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin her ay seçip ilan ettiği öğretmenleri İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü de alanında uzman akademisyenlerin jüri olarak bulunduğu değerlendirme ekibi ile belirledi.

İstanbul'un yeteneği, hobisi ve fotoğrafı gibi farklı kategorilerde yapılan değerlendirme sonucunda İlçemiz Müzik Öğretmeni Volkan Yaran İstanbul'un yeteneği olarak yetenek kategorisinde seçildi.

VOLKAN YARAN PERFORMANS SUNDU

Programa İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Altınöz katılarak öğretmenleri tebrik etti.

Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen törende seçilen öğretmenler kendi alanındaki farklılıklarını performanslarıyla sergilediler.

İlçemiz Müzik Öğretmeni Volkan Yaran da alanında gerçekleştirdiği çalışmaları anlattı ve Sebzelerden Müzik Aleti Yapımı performans sunumunu gerçekleştirdi.

HÜRHABAER