Volkan Yılmaz'dan Kadınlar Plajı açıklaması

İstanbul Valiliği'nin Selimpaşa Kadınlar Plajı'nı yeniden hizmete açma kararı ve yanında 100-150 şezlong kapasiteli, toplamda 14 bin m²'lik bir halk plajını bölgeye kazandırma girişimi ile ilgili önceki dönem Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'dan açıklama geldi.

VOLKAN YILMAZ'DAN TEŞEKKÜR

Önceki dönem Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, bu önemli gelişme üzerine açıklama yaparak teşekkürlerini iletti. Yılmaz, görevdeyken kadınların talepleri doğrultusunda hayata geçirdikleri Kadınlar Plajı'nın yeni belediye yönetimi tarafından kapatılmasının büyük bir hayal kırıklığı yarattığını belirterek, yeniden açılmasının memnuniyet verici bir gelişme olarak değerlendirdi.

YILMAZ: İBB PLAJ TALEPLERİMİZİ DİKKATE ALMADI

Haziran ayında İstanbul Valisi Davut Gül ile gerçekleştirdiği görüşmede bu olayla ilgili tepkileri aktardığını dile getiren Yılmaz, geçmişte İBB'de halk plajları konusundaki taleplerini sürekli güncellediklerini, ancak sonuç alamayınca Silivri Belediyesi olarak inisiyatif alarak Selimpaşa'da Kadınlar ve Kumluk'ta halk plajı düzenlemelerini gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

VALİLİK KANALIYLA KADINLAR PLAJI YENİDEN HİZMETE AÇILIYOR

Yeni yönetimin göreve gelir gelmez, "Kadınları özgürleştireceğiz" diyerek Selimpaşa'daki Kadınlar Plajı'nı kapatmasının halkın haklı tepkilerine neden olduğunu belirten Yılmaz, İstanbul Valiliği'nin ve Vali Davut Gül'ün bu uygulamayı geliştirerek tekrar açma kararlılığının kadınların huzurlu bir ortamda denize girebilmesi ve halkın rahatı için çok önemli bir adım olduğunu vurguladı.

HÜRHABER