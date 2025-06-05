Volkan Yılmaz'dan Kurban Bayramı Mesajı

Silivri Belediyesi eski Başkanı Volkan Yılmaz, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında, bayramın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren müstesna bir zaman dilimi olduğuna vurgu yapan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Çok kıymetli Silivrili hemşehrilerim, idrak etmeye hazırlandığımız mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla, en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin, yapacağınız ibadetlerin kabulüne vesile olmasını diliyorum.

Bayram vesilesiyle sıla-i rahim yapacak, memleket yollarına düşecek tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uymalarını önemle rica ediyorum. Gidişiniz de, dönüşünüz de sağlıkla, huzurla ve sevdiklerinizle olsun.

Kurban Bayramı’nın; milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa barış, sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Bayramımız mübarek olsun.”