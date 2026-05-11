Volkan Yılmaz'dan Silivri'de İlk Mesaj: Herkesle Kucaklaşacağız

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, göreve gelmesinin ardından ilk ziyaretini MHP Silivri İlçe Başkanlığı’na gerçekleştirdi. Yılmaz, İlçe Başkanı Zafer Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

Yeni Dönemin İlk Durağı Silivri Oldu

Ziyarette partililere ve basın mensuplarına hitap eden Volkan Yılmaz, 6 Nisan itibarıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda İstanbul İl Yönetimi ve 39 ilçe başkanlığında yeniden yapılanma sürecine gidildiğini hatırlattı.

Silivri’de ilçe başkanlığı görevinin uzun yıllardır teşkilat içinde görev yapan Zafer Yalçın’a tevdi edildiğini belirten Yılmaz, yeni yönetime başarılar diledi.

Ötekisi Olmayan İstanbul Vurgusu

Konuşmasında birlik, istişare ve toplumsal kucaklaşma mesajı veren Yılmaz, İstanbul’da toplumun her kesimiyle iletişim kurabilecek bir yönetim anlayışıyla yola çıktıklarını ifade etti.

Yılmaz, “Ötekisi olmayan bir Silivri’yi, ötekisi olmayan bir İstanbul’u inşa edecek bir yönetim anlayışıyla yola çıktık” sözleriyle yeni dönemin temel yaklaşımını ortaya koydu.

İstanbullularla Buluşacağız

MHP İstanbul teşkilatlanmasında 32 ilçe başkanlığının tamamlandığını, 7 ilçenin ise Genel Merkez onay sürecinde olduğunu belirten Yılmaz, kısa süre içinde 39 ilçe başkanlığı ve il yönetimiyle sahaya ineceklerini söyledi.

Volkan Yılmaz, yeni dönemin ana hedefini ise şu sözlerle özetledi:

“İstanbullularla buluşacağız, İstanbullularla kucaklaşacağız. Kollarımızı Silivri’de de İstanbul’da da açabildiğimiz kadar büyük açacağız.”

Toplantı Basına Kapalı Devam Etti

Basın mensuplarına teşekkür eden Yılmaz, konuşmasının ardından toplantının kalan bölümünün teşkilat içi değerlendirmeler kapsamında basına kapalı olarak devam edeceğini belirtti.