Volkan Yılmaz gece gündüz mesaide

Silivri’ye hizmet yolunda aşkla, heyecanla ve 7/24 mesai anlayışıyla çalışmalarına aralıksız devam eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, hafta sonunu yoğun bir programla geçirdi. İlk olarak Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Silivri İlçe Başkanlığı Kadın Kolları Mahalle Başkanları ile bir araya gelen Başkan Yılmaz, kadın başkanlarla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Kavaklı Sanayi Bölgesi ve muayene istasyonuna ulaşımın sağlandığı Selanik Caddesi’ne geçen Başkan Volkan Yılmaz, sanayici ve servisçilerin talep ettiği asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Silivri Kent Konseyi’nin “Kentin Şahitleri” programı kapsamında Fenerköy Mahallesi Muhtarı Muharrem Eren’in söyleşisine katılan Başkan Yılmaz, Silivri ve Fenerköy’e hizmetlerinden dolayı Eren’e plaket takdim etti. Daha sonra Yeni Mahalle Dream of Silivri Sitesi sakinleriyle bir araya gelerek site sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi. Hafta sonu mesaisine pazar sabahı İlim Yayma Cemiyeti Silivri Şubesinin genel kurul toplantısına katılarak devam etti. Başkan Yılmaz, burada birlik ve beraberliğe vurgu yaparak yeni seçilen Şube Başkanı Erdal Aslan ve yönetimine tebriklerini iletti. Daha sonra Silivri’de faaliyete giren işletmelerden olan Umay Kafe ve Kepçe İşkembe’nin açılışlarına katıldı ve işletme sahiplerine hayırlı ve bol kazançlar diledi. Silivlispor’un her fırsatta yanında olan Başkan Yılmaz, Silivrispor - Erbaaspor maçını tribünden takip etti. Ardından Yeni Mahalle Öz Alibeyliler Derneği Çay Bahçesi ve Panorama Park Sitesi’nde vatandaşlarla buluşarak talep ve önerileri dinledi. Son olarak Derya Eczanesini ziyaret eden Başkan Yılmaz, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken eczane personeline de kolaylıklar diledi.