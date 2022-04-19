Volkan Yılmaz: Silivri’mize hayırlı olsun

Silivri Belediyesi araç filosuna üç yeni araç takviyesi sağlandığını kamuoyuyla paylaşan Başkan Volkan Yılmaz: “Belediyemizin hizmet kalitesini artırmak adına araç filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. 2 adet iş makinesini daha kendi öz kaynaklarımızla borçlanmadan ve 1 adet hasta nakil aracımızı da Sağlık Bakanlığımızdan hibe alarak filomuza kattık. Silivri'mize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

YILMAZ: ARAÇ FİLOMUZU BÜYÜLTMEYE DEVAM EDİYORUZ

Nisan ayında Silivri Belediye Meclisinde gerçekleştirilen faaliyet raporu görüşmelerinde Başkan Yılmaz, “2021 yılında öz kaynaklarımız ile alınan 16 araç ve hibe yoluyla temin edilen 9 araç olmak üzere toplam 25 yeni araç envantere eklenmiştir. Böylelikle araç sayımız 165 adet ulaşmıştır. 3 yıllık görev süremizde filomuza katılan araç sayısı 75 adet olmuştur” bilgisini de paylaşmıştı.