Volkan Yılmaz: 'Tüm hemşehrilerimizi er meydanına bekliyorum'

Silivri Belediyesi’nin 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü 17’ncisini düzenleyeceği “Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri” öncesinde Başkan Volkan Yılmaz, Güreş Ağası Çetin Ceylan ve başpehlivanlar Cengizhan Şimşek, Recep Kara ve İsmail Balaban Kalepark Sosyal Tesislerinde basının karşısına çıktılar. Toplantıya Cazgır Recep manileri ile renk kattı.

YILMAZ: 34 BAŞPEHLİVAN, 300 PEHLİVANIMIZ GÜREŞ SAHASINDA BOY GÖSTERECEK

Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, burada yaptığı konuşmasında şu ifadelerine yer verdi: “Ata sporumuzu yaşatmak, geliştirmek ve gelecek nesillere taşımak amacıyla düzenleyeceğimiz 17. Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşlerinin arifesindeyiz. Ata sporumuz güreş, kültürümüzde çok önemli bir yere sahip. Etkinliğimizin çok güzel geçeceğini, katılımın yüksek olacağını, pehlivanlarımızla, ağamızla, cazgırımızla, Silivrili hemşerilerimizle bir şenlik havasında olacağının müjdesini vermek istiyorum. 34 Başpehlivanımız, 300’e yakın da pehlivanımız güreş sahasında boy gösterecek.

Ben bu şehre hizmet eden şahsiyetleri hiçbir zaman unutmuyorum. Bu güreşlerin 2004 yılında ilkini gerçekleştiren merhum Belediye Başkanımız Hasan Geyiktepe ve uzun yıllar Güreş Ağalığımızı yapan Lütfü Arıcıoğlu ağabeylerimize Allah’tan rahmet diliyor, şükranlarımı sunuyorum.

Yenici Mehmet pehlivan, Türk Güreş tarihinde önemli güreşçilerden biri, Bulgaristan’da doğup büyümüş. 1925 Yılında Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dikkatini çektiği ve Türkiye’ye güreşe davet ettiği bir pehlivan. Türkiye’ye geldikten sonra Silivri’nin Kavaklı Mahallesi’ne yerleşmiş ve güreş sporuyla uğraşmış. Merhum Kavaklı Belediye Başkanımız Hasan Geyiktepe’nin yaptırdığı bir heykel var. O heykelin altında Yenici Mehmet Pehlivanın antrenman taşı Bulgaristan’dan getirilmiş ve bizlerin takdirine sunulmuş.

“ATASPORUMUZU YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Atasporumuzda bu kadim Anadolu topraklarında bin yılı aşkın güreş kültüründe en büyük destanlarımızdan bir tanesi olan Manas Destanında bir güreşçimizden bahsediliyor. Osmanlı İmparatorluğu döneminde I. Mehmet’le başlayan pehlivanlık kültürü var. Fatih Sultan Mehmet Han’ın himayesinde 500’e yakın pehlivanın olduğu ve sürekli güreşlerin tertiplendiği de tarih kitaplarında yer alıyor. Kanuni Sultan Süleyman’ın büyük bir güreş tutkunu olduğu bilinir. Yine Abdülaziz ile 4. Murat’ın güreştikleri tarih kitaplarında yer alıyor.

“TÜM HEMŞERİLERİMİZİ ER MEYDANINA BEKLİYORUM”

Biz bu kültürümüzü yaşatmaya, atasporumuzu geliştirmeye, pehlivanlarımıza destek vermeye, gençlerimizi sporla buluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün de başpehlivanlarımız bizlerle. Silivri’mize hoş geldiniz. Bu organizasyonun şenlik havasında geçeceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Basın mensuplarımızın huzurunda Silivri’de yaşayan tüm hemşerilerimizi er meydanına bekliyorum. Kazasız belasız bir güreş olsun. Sporcularımızın sağlığı her şeyden önemli. Hepsine başarılar diliyorum.

Güreş sporuna hizmet etmiş rahmeti rahmana kavuşmuş tüm büyüklerimize Allah’tan rahmet, şu anda hizmet eden tüm kardeşlerimize güç diliyorum.”

CEYLAN: SİLİVRİ GÜREŞLERİ TÜRKÜYE’DE PARLAYAN YILDIZ

Silivri Güreş Ağası Çetin Ceylan, basın toplantısında yaptığı konuşmada “Kırkpınar Başpehlivanlarımıza hoş geldiniz diyorum. Silivri güreşlerinin Türkiye’de yıldızı parlıyor. Güreşlerimize Türkiye’nin her yerinden Güreş Ağaları katılacak. 2 Tane Kırkpınar Ağası katılacak. Düzenlediğimiz etkinliğin kalitesinden dolayı geliyorlar. Bize bu güzel imkânı sağlayan Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Güreş ağaları bu imkanları sağlayamaz” dedi.

ŞİMŞEK BAŞARILAR DİLEDİ

Kırkpınar son Başpehlivanı Cengizhan Şimşek, kısaca kendini tanıttı, başpehlivan ve pehlivanlara kazasız belasız başarılı güreş karşılaşması dileğinde bulundu.

KARA, ATASPORUMUZU YAŞATANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

4 Kez Başpehlivan olan akademisyen Recep Kara, şöyle konuştu: “17. Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşlerinin ilk yapıldığı günden beri iştirak ediyoruz. Atasporun burada yaşatan geçmiş Belediye Başkanımıza, Allah rahmet eylesin, çok teşekkür ediyorum.

Güreş kültürünün kalitesinin, göreve geldiğinden bu yana artarak devam etmesini sağlayan başta Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz ve Güreş Ağamız Çetin Ceylan’a da çok teşekkür ediyorum.

“KIRAN KIRANA MÜCADELE OLACAK”

Kırkpınar güreşlerinde en son Altın Kemer alan Başpehlivanımız Cengizhan Şimşek, İsmail Balaban ve diğer güreşçi kardeşlerimiz burada. Yarın ortalama 34 tane başpehlivanımız olacak. Kıran kırana güreşler yaşanacak. Tüm kardeşlerimizi Silivri’deki güreşlere davet ediyoruz.

“BU SPORU YAPMAKTAN DOLAYI ÇOK GURUR DUYUYORUM”

Tabi bin yıl önce bu topraklara geldik. “Üstünde yaşayamazsak altında yatarız” diyen bir ecdadın torunlarıyız. Selçuk döneminden tutun Osmanlı dönemine kadar tüm padişahlar güreşe ayrı bir önem veriyordu. Hoca Ahmet Yasevi ekolünden gelen Alperen’lerin torunlarıyız. Anadolu’ya ve Avrupa’ya Türk kimliğini İslam sancağını yaymak adına yola çıktılar. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. Kırkpınar güreşlerinin de başlama sebebi bu şekilde olur. Balkan coğrafyasında hep güreş tekkeleri vardı. Güreşin yanı sıra tasavvuf dersleri, zikir dersleri de verilirdi. Biz bu ekolün temsilcileriyiz. Ne mutlu ki böyle bir ecdadın torunlarıyız. Bu sporu yapmaktan dolayı çok gurur duyuyoruz. İnşallah bizden sonra da bu bayrağı genç kardeşlerimiz taşıyacaklar. Atasporumuzu yaşattıkları için hepsine çok teşekkür ediyorum. Yarın herkesi Silivri’de er meydanına bekliyoruz.”

BALABAN: ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ

Başpehlivan İsmail Balaban, Atasporumuzun yaşatılmasında emek veren herkese teşekkür ederek, “Bu bizim kültürümüz, mirasımız. Elimizden geldiğince yaşatmaya, yeni nesle sevdirmeye çalışıyoruz. İnşallah güzel bir organizasyon olur. Ben ilk defa geçtiğimiz yıl katılmıştım. Katılım çok güzeldi. Bu yıl da üzerine koyarak devam edeceğini düşünüyorum. Biz de üzerimize düşeni yapacağız. Sahaya çıkıp kıran kırana mücadele edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

ÇELİK: SİLİVRİ BELEDİYEMİZİN MİSYONUNA YAKIŞAN GÜREŞLER OLSUN

Toplantıda söz alan Tek Rumeli’nin sahibi Mehmet Çelik, de şunları söyledi: “Vefa çok önemli. Bir tanesi Hasan Geyiktepe’ye, kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz. Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, kendine yakışanı yaptı ve ifade etti. Lütfü Arıcıoğlu çok değerli bir güreş ağasıydı. En son kimseyi bulamadıkları için hasta hasta katılmıştı. Mekânı Cennet olsun. Bu vefayı Çetin Ceylan her zaman gösterdi. Kendisini kutluyorum, kısa zamanda hem sempatisiyle, hem aidiyet duygusuyla aile bağlarını motif olarak o kadar güzel işliyor ki… Bunları anlatmak lazım çünkü her geçen gün Türk aile yapısını erozyona uğratmaya çalışıyorlar… Bir ifade var dış güçler, maalesef dış güçler… En güçlü yapımız aile yapılarını bozarak Türk’ün gücünü asimile etmeye çalışıyorlar. Ona güçleri yetmez. Çetin Ceylan büyük emek veriyor. Kendisini tanıttı. Megaloman olmayan bir adam. Silivri’yi seviyor. Dün o yoğunlukta Çan’a geldi. Büyük ilgisi var. Araştırın, Kırkpınar dahil oradaki güreş ağası sayısını Silivri’deki güreş ağası çadırına bir bakın. Bu başarılmıştır. Belediye Başkanıyla, güreş ağasıyla, belediye meclis üyeleriyle, başkan yardımcılarıyla, personeliyle başarılmış. Bu güzel ambiyans için başta Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a basına verdiği değer ve personelin emekleri için teşekkürler.

Vefa önemli. Hep aynı şeyi yapıp çıtayı yukarı çekemiyoruz. Tabi Volkan Yılmaz’a canlı yayınlar başladı. Bunların yanı sıra çevre düzenlemesi, halka ilgi alaka, güreşlerin kalite standardının yükseltilmesi için büyük gayret gösterildi. Yenici Mehmet Pehlivanın da ruhu şad olsun. Kabristanın yapımında, ziyaretlerde Çetin Ceylan’ın vefası çok büyük. Bu atmosfer çok önemli, maddi manevi yönü çok güçlü.

Futboldan gelen bir Belediye Başkanı olarak, siz ve kurmaylarınız geleneksel sporlara o kadar güzel önem veriyorsunuz ki, şu atmosfer pehlivanlarımıza verilen değeri ifade ediyor. Teşekkür ediyoruz. Kazasız belasız güzel güreşler olsun. Pehlivanlarımızın kariyerine yakışan güreşler olsun. Silivri Belediyemizin misyonuna yakışan güreşler olsun. Ağalık çadırında güzel dostluklar ve muhabbetler var. Çetin Ceylan yüreğine helal olsun. Biz de ekibimizle Çan’dan geldik. Bu güzel değerlerin artarak devam etmesini diliyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun.”

Tanıtım toplantısı soru cevap bölümü sonrası, günün anısına çektirilen resimlerin ardından tamamlandı etti.