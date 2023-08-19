VR gözlüklerle deprem, sel ve yangın anını yaşadılar

Kocaeli’de 17 Ağustos Marmara Depremi yıl dönümü sebebiyle düzenlenen programda vatandaşlar sanal gerçeklik gözlükleriyle deprem, sel ve yangın anını birebir VR gözlüklerle yaşadı.

17 Ağustos Marmara depreminin 24. yıl dönümünde depremin etkileri ve alınması gereken önlemler katılımcılara VR teknolojisiyle yaşatıldı. Sarsıcı depremin ardından geçen yıllar, Türkiye’nin deprem gerçeği ile yüzleşmesine ve gelecekteki felaketlere hazırlıklı olma çabalarına yönelik bir dizi bilinçlenme ve eğitim faaliyetini de beraberinde getirdi. Bu çerçevede, Kocaeli Sanayi Odası’nın ev sahipliği yaptığı 17 Ağustos Marmara depremi paneli, katılımcılara deprem anında ve sonrasında neler yapmaları gerektiğini daha yakından anlayabilmeleri adına VR teknolojisiyle farklı bir deneyim sundu. Katılımcılar, etkinlikte özel tasarlanmış VR gözlükleri kullanarak deprem anını yaşadı. VR gözlüklerinin titreme özellikleri ve gerçekçi tasarımı sayesinde, depremin neden olduğu panik ve kaos atmosferini doğrudan deneyimleyen katılımcılar, bu tür acil durumlarda neler yapabilecekleri konusunda daha bir fikir edindi.

“Deprem anındaki sabitlememiz gereken eşyaları görebiliyorsunuz”

Program hakkında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler, "Teknolojinin kullanımıyla alakalı güzel bir program olmuş. Özellikle 3 boyutlu ortamda depremin anını, depremden sonrası hakkında bilgilendirme yapılıyor. Özellikle hem gençlerimizi hem de diğer insanlar için güzel bir uygulama. Burada özellikle uygulamada deprem anında sabitlememiz gereken eşyaları görebiliyorsunuz. Yine uygulamada deprem anında hangi kısımda bulunmanız gerektiğiyle ilgili bilgiler veriliyor. Devamında bulunduğumuz uygulamada özellikle deprem sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler veriliyor. Bu açıkçası hem gençlere hem de diğer insanlara bu tür programlar kullanarak bir bilgilendirme, eğitim kolu oluşturuluyor." dedi.

"Yaşıyormuş gibi deneyimledim"

VR gözlüğüne deneyimleyen Gözdenur Güngören, "VR gözlükler deprem öncesinde alınabilecek önlemler konusunda katkı sağlayabilir. Dolap yerleştirme düzeni, mutfak düzeni, eşyaları nasıl sabitlememiz konusunda bize yardımcı olabilir. Ev içinde yapabileceklerimizi bize gösteriyor. Bu sadece deprem değil, herhangi bir afette nereden çıkmam gerektiğini bana anlattı ve onu VR sayesinde yaşıyormuş gibi deneyimledim. VR sayesinde sakince öğreniyorum. Otomatik olarak hafızaya atıyorum ne yapmam gerektiğini ama tabii topluluk içerisinde deneyimlemek daha farklıdır" diye konuştu.

"Gerçek hayattaki tatbikatlar öteye gidemiyor"

Programda sunulan VR yazılımını geliştiren şirketin kurucu ortaklarından olan Kerim Mandacı, “Biz burada aslında UNITY oyun motorunu kullanıyoruz. Piyasada sektörde herkesin hakim olduğu motoru kullanıyoruz. Gerçek hayatta da farklı farklı tatbikatlar yapılıyor ama bu tatbikatlar varsayımdan oluşuyor. Öteye gitmesi biraz zor oluyor. Deprem tatbikatı yapılıyor ama sallanan platformlarla alakalı bir şeyler olabiliyor. VR gözlükle güvenilir şekilde kullanıcıyı gerçek dünyadan sanal dünyaya sokuyorsun. Burada kullanacağı gerek kontrolcülerini, gerek kamerayı titreterek etrafını sallayarak ambulans sesleriyle korku yaşatarak bunun gerçekten bir afet olduğunu, alması gereken tedbirleri net bir şekilde anlatabildiğimizi hissediyoruz. Burada tabii ki hem işlerimizden hem de iş ortaklarımızdan aldığımız dönüş de bu yönde. Bugün de Kocaeli Ticaret Odası’yla beraber 17 Ağustos’un yıl dönümü sebebiyle burada bir program içerisindeyiz. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı verdiler. Uygulamamızda şu an deprem sel ve yangın olmak üzere üç tane afetin eğitim simülasyonları mevcuttur.” diye konuştu.