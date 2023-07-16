Vücut geliştirmede gençleri bekleyen korkunç tehlike: '14 yaşına kadar düşmüş durumda'

Doğal Vücut Geliştirme Antrenörü İlbey Ekinci, vücut geliştirirken gençlerin yoğun şekilde ilaç kullanımına başvurduğunu belirterek, “Bu 14-15 yaşlara kadar düştü. Kısa sürede iri kütle, kast kütlesi kazanıp kendilerini göstermeye çalışan, toplumda böyle yer edineceğini düşünen bir kitle var. Bunu tamamen ‘şov’ olarak göstermeye çalışıyorlar” dedi.

Doğal Vücut Geliştirme Antrenörü İlbey Ekinci, şu anda Türkiye’de vücut geliştiren gençlerin birçoğunun ilaç kullanmaya başladığını ve doğallıktan uzaklaştığını söyledi. Spor yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini, ilaç kullanmanın zararlarını ve gençleri bekleyen tehlikeleri İhlas Haber Ajansı’na (İHA) anlattı.

İngiltere’de gerçekleşecek olan Doğal Vücut Geliştirme yarışmasına katılacağını belirten Ekinci, “Burada tamamen doğal vücut geliştirmeyi destekleyen ve doğal vücut geliştirmeyle podyum yapabileceğiniz bir yarışma. Sizden kan testi, düzenli kontroller istiyorlar. Bu kriterleri sağladığınız takdirde sizi yarışmaya dahil ediyorlar” diye konuştu.

"Merdiven altı birçok ilaç satılıyor"

Vücut geliştirme anlamında birçok yanlış bilginin olduğuna dikkat çeken Ekinci, “Bunlar anabolik süreçler. İlaçla vücut yapmak, ilaçla gelişmeye çalışmak gibi. Merdiven altı birçok ilaç satılıyor. İnsanlara birçok yalan yanlış bilgiler veriliyor. Kısa sürede sonuç vereceği vaadiyle hem paralarından hem sağlıklarından oluyorlar. Bu yarışma yurtdışında çok kaliteli bir şekilde ilerliyor. Doğal vücut geliştirme yarışmasında eğer ben Türkiye’de tanıtabilirsem bu sefer insanlara ‘bakın bu iş doğal da oluyor ve hedeflerinizi bu şekilde de kovalayabiliyorsunuz’ demek istiyorum” ifadelerini kullandı.

"14-15 yaşlara kadar düştü"

Ekinci, vücut geliştirirken ilaç kullanmanın profesyonel anlamda kullanılmasına saygısının olduğunun altını çizerek, “Bu 14-15 yaşlara kadar düştü. Kısa sürede iri kütle, kast kütlesi kazanıp kendilerini göstermeye çalışan, toplumda böyle yer edineceğini düşünen bir kitle var. Bunu tamamen ‘şov’ olarak göstermeye çalışıyorlar. Benim amacım bunun önüne geçmek. Profesyonel olarak çalışanlara hiçbir şekilde saygısızlığım yok. Çünkü bunlar geri planda sağlığını geriye düşüreceği konuları bilerek ilerliyor. Bizim için önemli olan konu, gençlere kadar özentiyle başlayıp büyük boyuta gelmesin. Kimse sağlığından olmasın” açıklamasında bulundu.

"Önceliğimiz sağlık olması lazım"

Genç sporculara tavsiyelerde de bulunan Ekinci şunları söyledi:

“Birçok eski yarışmacılara bakabilirler. Zamanında ciddi kütleli, iri yarı insanların kısa süre sonra söndüğünü, vücudundan bir nevi kayıplar yaşadığını görebilirler. Sen kendinden fazla fedakarlık yapacaksın. Hem maddi hem manevi. Gün sonuna geldiğinde elinde sıfır kalacak. Hatta seni eksiye götürecek sağlık problemleriyle karşılaşacaksın. Bunun önüne geçmek için kesinlikle doğal vücut geliştirsinler. Hem başları ağrımaz hem de madem bunu spor için yapıyoruz önceliğimiz kesinlikle sağlık olması lazım.”

"Birçok kişi ilaç kullandığı için artık bunu normal görmeye başladılar"

Türkiye’de ezbere çok cümlenin olduğunu bildiren Ekinci, “Doğru bilinen birçok yanlış var. Birçok olay ticari. Para kazanma odaklı olduğu için onların bu durumları yaşama ihtimalleri çok yüksek. Profesyonel insanlar bile ölme, sağlıklarından olma gibi durumlar yaşıyorsa, Türkiye pazarına geldiğiniz zaman bunun oranı ciddi anlamda yükseliyor. Küçük yaşta başladıkları için 30 yaşlarını bile görmeyecekleri bir sürece girmiş oluyorlar. Önceden ilaç türevleri insanların gözünde ‘kesin uzak dur, bunu yapma’ şeklindeydi. Şu anda birçok kişi ilaç kullandığı için artık bunu normal görmeye başladılar” şeklinde konuştu.

Spor salonlarına ilginin giderek arttığını söyleyen Ekinci, “Yaş olarak 14-15 yaşındaki insanlar spor yapıyım düşüncesinde değildi. 50-60 yaşındaki insanlar ‘Spor salonuna gidelim’ düşüncesinde değil. Spor salonlarını gözlemlediğiniz zaman 50 yaşından 14 yaşına kadar hatta evde 10 yaşında başlayan bir kesim var. Bunun en büyük etkenlerinden birisi sosyal medya. Türkiye’de birkaç yıla şu ankinden daha fazla popüler olacağını düşünüyorum” diye konuştu.