Vücuttaki iltihabı söküp atıyor!
ıhlamur ağacının kurutulmuş çiçeklerinin ve yapraklarının iyileştirici gücü, yüzyıllardan bu yana çeşitli hastalıkların tedavisinde destekleyici olarak kullanılıyor. Ihlamurun, iltihabı ve ağrıyı azalttığı, stres ve kaygıyı hafiflettiği, kan basıncını dengelediği biliyor. Her gün bir bardak ıhlamur tüketmenin faydaları bu kadar da değil. İşte ıhlamur içmenin iyileştirici faydaları
Kaygıyı ve stresi alır: Bilimsel adı Tilia tomentosa olan ıhlamurun tomurcuklarından elde edilen özler, yatıştırıcı özellikleri ile bilinir. Bazı araştırmalar, ıhlamur özünün insan sinir sistemini düzenleyebildiğini ve depresyon , stres ve uykusuzluğu tedavi etmek için rahatlama sağladığını göstermiştir.