Vücuttaki iltihabı söküp atıyor!

Kaygıyı ve stresi alır: Bilimsel adı Tilia tomentosa olan ıhlamurun tomurcuklarından elde edilen özler, yatıştırıcı özellikleri ile bilinir. Bazı araştırmalar, ıhlamur özünün insan sinir sistemini düzenleyebildiğini ve depresyon , stres ve uykusuzluğu tedavi etmek için rahatlama sağladığını göstermiştir.