Vuni Palace Hotel, Kıbrıs'ta Lefkoşa'nın kalbinde yer alan lüks bir oteldir. Bu zengin Akdeniz adasının kültürünü, güzelliğini ve canlılığını deneyimlemek isteyen gezginler ve tatilciler için mükemmel bir yerdir. Enfes mimarisi ve nefes kesen manzarası ile bu beş yıldızlı otel, konuklarına unutulmaz bir lüks konaklama sunuyor.

Lüks Vuni Palace Hotel, unutulmaz bir tatil için mükemmel bir yerdir. Akdeniz adası Kıbrıs'ın kalbinde yer alan ziyaretçiler, yakınlardaki pek çok olanak ve ilgi çekici yere kolay erişime sahiptir. Nefes kesen Akdeniz'e bakan pitoresk konumu ile bu otel, konuklarına dinlendirici ve canlandırıcı bir konaklama imkanı sunmaktadır.

Vuni Palace Hotel, tüm konukların ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak hazırlanmış seçkin tesisleri ve hizmetleriyle tanınmaktadır. Tesis bünyesindeki fitness merkezi, herkesin gezileri sırasında iki havuzdan birinde yüzerken veya yakındaki kumsallarda uzanarak daha rahat aktiviteler sunarken aktif kalabilmesi için son teknoloji ekipmanlar sağlar.

Vuni Palace Hotel, modern olanaklara sahip çeşitli konforlu süitlerin yanı sıra dünyanın dört bir yanından leziz yemekler sunan iki restoran, serinletici içecekler ve atıştırmalıklar sunan iki bar, yakındaki dağlara bakan bir sonsuzluk havuzu ve tam bir rahatlama için spa. Otel ayrıca konukların evlerindeki arkadaşları ve aileleriyle bağlantıda kalabilmeleri için bina genelinde ücretsiz Wi-Fi sunmaktadır.