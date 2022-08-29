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Weghorst'tan 4 maçta 5 gol katkısı!

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldız golcüsü Wout Weghorst, ligdeki 4. maçında da gol katkısı yaptı. Weghorst geride kalan 4 maçta 3 asist ve 2 gollük performans ortaya koydu.

Weghorst'tan 4 maçta 5 gol katkısı!
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Beşiktaş’ın Hollandalı yıldız golcüsü Wout Weghorst, ligdeki 4. maçında da gol katkısı yaptı. Weghorst geride kalan 4 maçta 3 asist ve 2 gollük performans ortaya koydu.

Beşiktaş’ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Hollandalı golcü Weghorst, ligdeki 4. maçında 5. gol katkısını yaptı. Ligin ilk haftasında oynanan ve siyah-beyazlıların 1-0 kazandığı Kayserispor mücadelesinde Ghezzal’a asist yapan Weghorst, 2. haftadaki Alanyaspor karşılaşmasında da yaptığı asistle gol katkısını sürdürmüştü. Geçtiğimiz hafta Karagümrük mücadelesinde attığı golle ilk gol sevincini yaşayan Hollandalı futbolcu, Sivasspor karşısında da bu kez Muleka’yı golle buluşturan isim oldu. Dakikalar 30’u gösterdiğinde ise Weghorst sahneye çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Rosier’in ceza sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen 30 yaşındaki forvet, net bir kafa vuruşuyla farkı 2’ye çıkardı ve Karagümrük maçının ardından üst üste ikinci golünü kaydetti. Weghorst, geride kalan 4 maçta 2 gol atarken, 3 de asist yaptı ve takımına 5 gollük katkı sağladı. Yıldız oyuncu dakikalar 77’yi gösterdiğinde alkışlarla yerini Cenk Tosun’a bıraktı.

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İHA
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