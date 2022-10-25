Whatsapp çöktü mü? 25 Ekim 2022 Whatsapp'ta mesajlar neden gitmiyor?
Whatsapp kullanıcıları uygulama üzerinden mesaj göndermek istedikleri esnada ilettiği mesajlar okunsa da tek tık olarak kalıyor. Aynı zamanda uygulama üzerinden fotoğraf gönderimi gerçekleştirilemiyor. Peki, Whatsapp çöktü mü, mesajlar neden gitmiyor?
Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp’ı kullanan kişiler uygulama içerisinde çeşitli problemlerle karşı karşıya kaldı. Mesaj gönderimi ve okundu bilgisi ile ilgili yaşanan sorun çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından farklı platformlarda paylaşıldı.
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ, MESAJLAR NEDEN GİTMİYOR?
Whatsapp'ta meydana gelen mesaj iletim sorunu sonrasında Downdetector'a çok sayıda rapor iletildi. Saat 10.00'dan itibaren uygulama üzerinden fotoğraf göndermek isteyen kişilerin ilettikleri fotoğraflar karşı tarafa iletilmedi. Aynı zamanda Whatsapp üzerinden atılan mesajlar da tek tık olarak kalıyor. Karşı tarafa iletilen mesajlarda okundu bilgisi yer almıyor.