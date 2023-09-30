Wilfrief Zaha ilk golünü attı
Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, MKE Ankaragücü maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.
Galatasaray’ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, MKE Ankaragücü maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.
Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray evinde Ankaragücü ile oynarken sarı-kırmızılılarda beraberliği getiren golü Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha’dan geldi. Müsabakanın 56. dakikasında sol tarafta topu alan Zaha’nın rakiplerini geçerek ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti.
Bu sezon ilk 11’de görev alan 30 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı. Zaha 74. dakikada yerini Sergio Oliveira’ya bıraktı.